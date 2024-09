Maltratta due cani in strada, denunciato a Bologna dalla Polizia Locale

Grazie alla testimonianza di alcuni cittadini, sabato scorso un uomo è stato denunciato per maltrattamento di animali in pieno centro. È successo all’altezza dell’incrocio tra via Irnerio e via Alessandrini, quando intorno alle 21 una pattuglia del reparto Sicurezza Urbana della Polizia Locale, in transito, è stata fermata dal lancio di uno zaino sulla strada da parte di un uomo.

La persona, in evidente stato di ubriachezza, ha iniziato a parlare con frasi sconnesse, alternando momenti di calma ad altri di forte agitazione, tanto da richiedere l’ausilio di un’altra pattuglia. Due giovani nelle vicinanze, hanno poi riferito che poco prima l’uomo era sdraiato in mezzo a via Irnerio bloccando il traffico e due cani si trovavano liberi tra le auto, particolare che ha indotto i ragazzi a mettere in sicurezza gli animali e a soccorrere la persona. Uno dei due cani presentava una vistosa ferita sanguinante alla zampa posteriore destra e dai documenti mostrati dall’uomo, gli animali sono risultati di sua proprietà e regolarmente iscritti all’anagrafe canina. Nel frattempo è arrivata una pattuglia della Polizia di Stato che era stata allertata poco prima in quanto una persona aveva segnalato di aver visto un uomo sbattere due cani di piccola taglia contro il muro di un edificio. Gli operatori della Polizia di Stato hanno così convocato sul posto l’autore della segnalazione che ha riconosciuto l’autore del maltrattamento, scena confermata anche da un altro cittadino che si era avvicinato.

A questo punto, i due cani meticci a pelo corto di colore fulvo e di sesso femminile, Zoe e Maya, sono stati sequestrati penalmente e l’uomo denunciato per maltrattamento di animali e sanzionato per manifesta ubriachezza. Successivamente si è presentato sul posto un incaricato del canile comunale per prendere in custodia i cani. Dopo la visita nella struttura da parte del medico del Servizio Veterinario ASL, è emersa la sospetta frattura alla zampa posteriore di Zoe, motivo per cui entrambi i cani sono stati trasportati alla clinica convenzionata con il canile per ulteriori accertamenti.