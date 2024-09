Giovedì il primo appuntamento con le lezioni della Libera Università castelnovese del Sapere permanente

Circolo Arci Bocciodromo, Auser e Spi Cgil organizzano 10 incontri e quattro “uscite”, con il sostegno del Comune, all’interno del programma della “Libera università Castelnovese del sapere permanente”. Si tratta di un ciclo di appuntamenti con esperti, che si terranno nella sala polivalente di via Petrarca 13/1 da settembre a dicembre 2024, alle ore 15 alle ore 16.30 / 17.

Le novità di questo semestre per i soci iscritti saranno due: la possibilità di usufruire di uno sconto del 30% sui libri presentati e poter partecipare gratuitamente a un corso di ginnastica dolce in collaborazione con Uisp Reggio Emilia.

Le lezioni inizieranno giovedì 26 settembre con Pietro Ragni e Alessia Ciarrocchi che parleranno delle “Scoperte di oggi che cambiano le prospettive di cura”. Il 3 ottobre Laura Artioli e Anna Bigi presenteranno il libro “Con gli occhi di una bambina. Maria Cervi memoria pubblica della famiglia”. Il 10 ottobre Analia Barrera parlerà di “Quando l’eredità è la cultura italiana” con riferimento all’emigrazione castelnovese in Argentina. Il 17 ottobre prima uscita al Parco dell’Innovazione e al Tecnopolo di Reggio. Il 24 ottobre Alessandra Sarchi presenterà “Il ritorno è lontano”: l’ultimo romanzo che tratta di rapporti generazionali nel mondo odierno. Il 31 ottobre Lorenzo Capitani parlerà di “Odio degli indifferenti”, alla ricerca delle parole e del pensiero di Antonio Gramsci tra storia, politica e cultura. Il 7 novembre ci sarà la seconda uscita alla mostra di Picasso e al Cenacolo di Leonardo Da Vinci a Milano. Il 14 novembre Donata Frigerio parlerà della Repubblica democratica del Congo in un incontro intitolato “Morire di oro”. Il 21 novembre Claudio Davoli illustrerà il paesaggio della Bassa pianura attraverso le vie d’acqua. Il 28 novembre Davide Villani parlerà dei “Protagonisti del teatro italiano” partendo da Neri Marcorè. Il 5 dicembre ci sarà la terza uscita con destinazione la biblioteca Maldotti a Guastalla. Il 12 dicembre la professoressa universitaria Consuelo Mameli affronterà il tema “DA ai miei tempi ad adesso”: i giovani d’oggi. Sabato 14 dicembre quarta uscita al teatro Valli di Reggio per assistere allo spettacolo “Sherlock Holmes” con Neri Marcorè. Il 19 dicembre si chiuderà il semestre con un brindisi e una rappresentazione teatrale a cura dell’associazione castelnovese “Le Rane”.

La quota associativa per l’anno solare 2024 sarà di 8 euro. La quota di partecipazione per le attività febbraio-maggio è di 15 euro (uscite a parte).

Le iscrizioni si raccoglieranno all’inizio delle conferenze.

Per ulteriori informazioni si possono contattare: Loris Marconi (338.2265666). Evelina Franca Casoli (335.5413222) e Loredana Pelosi (370.3342866).