Furto con spaccata in bar a Boretto: indagano i Carabinieri

Poco prima delle 5.00 di oggi, i carabinieri della stazione di Brescello, su input della centrale operativa della compagnia di Guastalla allertata da un cittadino, sono intervenuti in via Saccani a Boretto, dove era stato consumato un furto ai danni del “Bar Roma”. Sul posto i militari hanno accertato che ignoti ladri, utilizzando un tombino in ghisa, avevano sfondato la parte inferiore della porta d’ingresso del bar, introducendosi nel locale.

Qui avrebbero sottratto circa 2.000 euro in gratta e vinci, un fondo cassa in monete e un barattolo contenente monete da 1 e 2 euro. Tra danni cagionati per la perpetrazione del furto e refurtiva sottratta il danno è i corso di esatta stima. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili del furto.