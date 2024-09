Fip Rise allo Sporting Club Sassuolo: i vincitori

Il FIP Rise, torneo internazionale di padel inserito nel Cupra FIP Tour 2024 ospitato dallo Sporting Club Sassuolo questo weekend, è stato un vero successo e ha messo in vetrina alcuni dei migliori giocatori del circuito mondiale World Padel Tour. Una bella occasione, che ha richiamato pubblico da tutta la provincia e tanti appassionati di questo sport in forte ascesa in Italia, al punto da registrare il tutto esaurito sul campo centrale dello Sporting.

Sul podio del doppio femminile sono salite Letizia Maria Manquillo Alarza e Arantxa Soriano Perez, due ragazze di origine spagnola e prima testa di serie del torneo grazie al loro ranking di 67 e 58 al mondo, che in finale hanno battuto 6/2 3/6 7/6 la coppia olandese – britannica Stephanie Weterings e Tia Louisa Norton. Una partita di livello altissimo tra due coppie equilibrate che si è conclusa solo al tie break del terzo set in cui le spagnole hanno gestito meglio i punti importanti.

Nella categoria maschile, invece, vincono la seconda edizione del FIP Rise di Sassuolo i fratelli portoghesi Miguel e Nuno Deus contro Riccardo Sinicropi e Lorenzo Di Giovanni: nonostante la bandeca della coppia italiana e alcuni tra i punti più spettacolari del torneo, nulla è valso al gioco di coppia degli avversari decisamente più solidi e adrenalinici. Sinicropi e Di Giovanni hanno superato in semifinale la testa di serie numero 1 Rodriguez Martinez e Gonzalez con un buon match finito 7/6 6/2, ma hanno speso molte energie e in finale si sono trovati Deus – Deus, un ambo perfetto, che hanno saputo gestire meglio le energie e il gioco di coppia fino al terzo set conquistato per 6/4.

Il Direttore del torneo Alessio Bazzani dice: “Questa manifestazione internazionale è l’unica in tutta la regione Emilia Romagna e solo pochi club in Italia hanno avuto il benestare per l’anno 2024, ma Sassuolo ha superato tutti proprio per l’entry list maggiore e il livello altissimo dei giocatori in gara che adesso parteciperanno al Premier di Parigi del World Padel Tour”.

L’appuntamento ora è con la grande stagione del tennis: da domenica 6 ottobre al via il Campionato Nazionale a squadre di Serie A1 e A2, a cui lo Sporting Club Sassuolo partecipa con entrambe le formazioni maschili.