Domenica 29 settembre a Modena c’è “Stuzzicagente” autunno

È in arrivo uno degli appuntamenti tradizionali più attesi dell’autunno: domenica 29 Settembre si svolgerà “Stuzzicagente”, che all’edizione primaverile affianca quella autunnale. Si tratta dell’ennesima iniziativa promossa e organizzata da Modenamoremio, Società di promozione del Centro Storico di Modena, vera e propria maratona del gusto che, grazie agli originali gettoni, moneta ufficiale dell’evento, consente a ognuno di creare il proprio menu personalizzato, scegliendo tra i 18 piatti proposti dai locali aderenti a questa edizione e il proprio itinerario tra le vie e le piazze del cuore della città.

Stuzzicagente Autunno riporta i sapori e i piatti della tradizione nella parte del centro Storico compresa tra Calle di Luca, Corso Canalchiaro, Corso Duomo, Piazza Grande, fino a Piazza XX Settembre e Via Gallucci.

Sono 18 i locali del centro storico che partecipano a questa seconda edizione del 2024, proponendo le loro gustose specialità da passeggio: Balzac Bistrot, BorlenGO!, Caffè Concerto, Chiaro Cafè, Cibo, Dim Sum Gnam, Epic8, Iodio puro, Labeerinto, La Lambruscheria, Maison Livre, Ordine del Nocino Modenese, Parì Caffè con Cucina, PizzaALTaglio, Sosta Emiliana, Stradora Cafè, The Moreover e Vitto Trattoria Italiana. Da ricordare la particolarità della formula che è quella di abbinare il gusto del palato alla bellezza che lo sguardo coglie tra i palazzi storici e gli scorci d’arte offerti dal nostro Centro. La scelta potrà essere fatta tra i vari assaggi proposti, comprendenti anche i prodotti di alta qualità del Consorzio Piacere Modena e del marchio Tradizione e Sapori Modena, vere eccellenze modenesi famose nel mondo.

Un’edizione impreziosita dalla presenza in Giuria di Luca Cesari, noto giornalista e autore specializzato del Sole 24 ore e Gambero Rosso, con Enrico Corsini, presidente di Piacere Modena e Roberta Gualtieri, chef e cotitolare dell’agriturismo Il Biancospino; infatti, non va dimenticato che Stuzzicagente è anche una competizione tra i piatti presentati dai locali, con ben 3 giurie che assaggeranno e valuteranno le proposte: la prima è la GIURIA POPOLARE costituita dai partecipanti all’evento; la seconda è la GIURIA DI QUALITA’ rappresentata da 3 professionisti esperti e la terza quella formata dai rappresentanti di TOO GOOD TO GO, l’app del “troppo buono per essere buttato”.

Altra importante novità è la partnership con Refettorio Modena, il progetto culturale e solidale di Food for Soul che accoglierà le donazioni delle eventuali eccedenze da parte dei locali coinvolti trasformandole in cene per le persone più fragili della comunità.

I gettoni si potranno acquistare in prevendita a partire dal 19 e fino al 28 Settembre sul sito modenamoremio.it, presso l’ufficio di Modenamoremio (via Selmi 52-52A dal lunedì al venerdì 9.00-13.00/14.00-18.00) oppure presso Made in Modena Travel (Piazza Grande, 34). Domenica 29 settembre i gettoni potranno essere acquistati sul sito www.modenamoremio.it fino alle ore 14, e presso lo stand di Modenamoremio in Piazza XX Settembre dalle ore 17.00 in poi.

I gettoni saranno acquistabili in pacchetti da 10, (€ 20), da 15 (€ 30 – in prevendita sarà regalato un gettone in più), o da 20 (€ 36 – in prevendita saranno regalati due gettoni in più).

Quelli acquistati online potranno essere ritirati presso lo stand di Modenamoremio il giorno della manifestazione presentando la mail di avvenuto pagamento direttamente dal cellulare (non è necessario stampare nulla).

In Piazza XX Settembre, a partire dalle ore 17, avrà luogo “Aspettando Stuzzicagente”, intrattenimento musicale a cura di radio Stella e del duo composto da Alessandro Gibellini e Nat Di Mezzo che, in omaggio alla data della manifestazione, suoneranno musica dal vivo in “Ricordo di un 29 Settembre: quando nelle strade di Modena si cantavano le canzoni beat”.

Stuzzicagente è patrocinata dal Comune di Modena ed è realizzata grazie all’importante contributo di BPER Banca e al prezioso sostegno del Marchio “Tradizione e Sapori di Modena”.

Un ringraziamento speciale va alle quattro Associazioni di Categoria del territorio Ascom-Confcommercio, Cna, Confesercenti e Lapam.