Dichiarazione di disponibilità scrutatori per seggi elettorali

In vista delle elezioni regionali del 17 e 18 novembre 2024, la Commissione elettorale del Comune di Fiorano Modenese dovrà procedere alla nomina degli scrutatori da impiegare nei seggi elettorali durante le operazioni di voto e scrutinio.

Gli scrutatori, già iscritti nell’albo, possono dichiarare la propria disponibilità dal 21 settembre al 19 ottobre 2024, compilando la dichiarazione on line sul sito del Comune.

Chi non è già iscritto all’albo scrutatori non può dare disponibilità per le elezioni regionali di novembre. L’iscrizione all’albo degli scrutatori è aperta dal 1° ottobre al 30 novembre, le richieste al di fuori del periodo di apertura del bando non potranno essere prese in considerazione.

Si ricorda che sono esclusi dalla funzione di scrutatore: i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti, gli appartenenti a Forze Armate in servizio, i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti, i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali.

Coloro che saranno nominati dalla Commissione elettorale riceveranno la notifica nel rispetto delle modalità e dei tempi di legge.

L’Ufficio Elettorale, in ogni caso, è a disposizione per eventuali ulteriore informazioni: tel. 0536 833223 (dal lunedì al sabato dalle 11.30 alle 12.30 e il giovedì anche dalle 15.00 alle 16.00).