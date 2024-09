Al parco con un martello: 28enne denunciato a Reggio Emilia

Nel primo pomeriggio di ieri, domenica 22 settembre, operatori della Squadra Volante di Reggio Emilia sono intervenuti all’interno del Parco delle Caprette di via Monte Cisa, a seguito della segnalazione di un soggetto che si aggirava impugnando un martello.

Giunti immediatamente sul posto, gli operatori notavano subito l’uomo, uno straniero, che dapprima colpiva ripetutamente una panchina con un martello poi, dopo aver visto i poliziotti, tentare di occultarlo all’interno di un cestino e allontanarsi.

A quel punto gli operatori riuscivano a fermare il soggetto e a recuperare l’arnese all’interno del cestino della spazzatura. L’uomo è un 28enne di origine nigeriana, irregolare sul territorio nazionale e con alcuni precedenti per reati contro la persona e il patrimonio.

Accompagnato presso i locali della Questura per i consueti accertamenti di rito, il 28enne è stato deferito in stato di libertà per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e per violazioni in materia di immigrazione. Il martello, invece, veniva posto immediatamente sotto sequestro.