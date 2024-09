26° edizione di “Sóghi Saba Savór” a Nonantola domenica 29 settembre

Domenica 29 settembre ritorna a Nonantola “Sóghi Saba Savór”, l’evento, giunto alla 26° edizione, che saluta l’ingresso nella nuova stagione con le sue tradizioni e i suoi tipici sapori.

L’autunno è alle porte – commenta l’Assessore agli Eventi e Vicesindaco Massimo Po – nell’aria si diffonde il profumo del mosto cotto e Nonantola si veste con i colori caldi che questa magica stagione ci regala. Domenica 29 settembre torna la 26° edizione di “Sóghi Saba Savór” a cura del Comune di Nonantola e della Partecipanza Agraria, con la tradizionale rassegna degli aceti balsamici tradizionali di Modena prodotti a Nonantola. La manifestazione si apre sabato 28 alle ore 18.30 con l’anteprima “Tóla Dólza”, un tour culturale ed enogastronomico, animato da momenti musicali e teatrali, che si snoderà tra i principali monumenti medievali del centro storico.

Un ricco programma accompagnerà cittadini e visitatori domenica dalle 9 alle 19 in piazza Liberazione e per le vie del centro storico con assaggi e degustazioni di sóghi, saba, savór, aceto balsamico e nocino, laboratori per adulti e per ragazzi, mercato contadino, acetaie e cantine aperte, esposizioni di pittura, scultura e fotografia, visite guidate nei musei, punti ristoro e menù a tema nei ristoranti.

IL PROGRAMMA DI DOMENICA 29 SETTEMBRE

Piazza Liberazione

28° Rassegna degli Aceti Balsamici Tradizionali di Modena prodotti a Nonantola a cura dell’associazione Amici e cultori nonantolani dell’aceto balsamico tradizionale. La premiazione è prevista alle ore 17.30.

Laboratori per bambini a cura del CEAS Nonantola con il sostegno di Niente di Nuovo.

Apertura straordinaria della Ludoteca.

Civiltà Contadina, esposizioni di attrezzi della civiltà contadina della raccolta di Armandino Tosatti in collaborazione con la Partecipanza Agraria.

Mostra Mercato (anche in via Roma e via Marconi) a cura di Pro Loco di Nonantola.

Punto vendita di paparòc o calzagatti a cura dell’associazione Consorteria del maiale di San Prospero, di borleghi e crescentine a cura dell’associazione Confraternita del Borlengo di Serramazzoni e di gnocco fritto a cura di O.R.M. ODV.

Produttori agricoli, stand gastronomici con vendita di sóghi, saba, savór e prodotti di stagione, stand prodotti De.CO. Nonantola (anche in via Roma e via Marconi).

Palazzo Partecipazione Agraria

Visite gratuite all’acetaia, al palazzo e all’archivio storico della Partecipanza seguendo le tracce della tradizione balsamica a Nonantola. Appuntamento a cura della Partecipanza Agraria e dell’associazione Amici e cultori nonantolani dell’aceto balsamico tradizionale.

E’ possibile vistare la mostra “La bonifica del territorio nonantolano negli anni Trenta”, nell’Androne del Palazzo della Partecipanza.

Piazza Caduti Partigiani

Arte in Piazza: esposizioni di pittura, scultura e fotografia a cura dei gruppi NonantolArte e PhotoNonantolArte dell’associazione La Clessidra APS.

Assaggi e vendita di sóghi, saba, savór e confetture a cura dell’associazione ricreativa culturale La Clessidra APS.

Museo di Nonantola

Visita guidata al Museo di Nonantola e al centro storico medievale.

Torre dei Modenesi

Punto vendita belsone e zucche a cura della Pro Loco.

Ristoranti con menù a tema. Acetaie e Cantine aperte