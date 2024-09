Norris trionfa a Singapore davanti a Verstappen e Piastri

MARINA BAY (SINGAPORE) (ITALPRESS) – La terza volta è quella buona per Lando Norris, che dopo non aver sfruttato la pole position di Monza e la brutta qualifica di Baku riesce a concretizzare il potenziale della sua McLaren vincendo il Gran Premio di Singapore. Un successo, il terzo stagionale dopo Miami e Zandvoort, in stile Red Bull 2023, dominato con poco più di venti secondi di vantaggio su chi la Red Bull sta provando a riportarla su, Max Verstappen, secondo e di nuovo sul podio dopo due gare di assenza. Terza alla bandiera a scacchi l’altra McLaren di Oscar Piastri, che nonostante la quinta posizione al via è riuscito a mettersi dietro entrambe le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell, rispettivamente quarto e quinto nella qualifica del sabato. Quinto posto finale, invece, per la Ferrari di Charles Leclerc, che dopo il tempo cancellato nel Q3 che lo ha costretto a partire dalla nona casella della griglia è riuscito, con un mix di strategia e sorpassi, ad ottenere un risultato positivo considerando la posizione di partenza e il layout del tracciato non particolarmente adatto alle rimonte.

Poco dietro Carlos Sainz, che alla sua duecentesima gara in Formula 1 non va oltre il settimo posto, con una qualifica compromessa per lui in ragione dell’incidente occorsogli in preparazione del suo giro in Q3. Tra le due Rosse l’altra Mercedes di Lewis Hamilton, mentre chiudono la top ten a punti l’Aston Martin di Fernando Alonso, la Haas di Nico Hulkenberg e la Red Bull di Sergio Perez.

