Carpi, ad Anna Molinari il premio Emilia In The World

Cultura gastronomica e non solo alla terza edizione di EmiliaFoodFest in programma fino a questa sera in Piazza Martiri a Carpi. Dall’arte culinaria all’arte sartoriale grazie al premio Emilia In The World ideato per premiare un personaggio del territorio emiliano che grazie alla sua opera, al suo lavoro, alla sua esperienza e al suo impegno ha portato lustro e prestigio all’Emilia e per l’edizione 2024.

A ricevere il riconoscimento Anna Molinari fondatrice, con l’indimenticato marito Conte Gianpaolo Tarabini Castellani, della maison Blumarine una delle case di moda che hanno reso il Made in Italy celebre in tutto il mondo. Icona di stile, designer di moda, imprenditrice visionaria, genio della creatività, una tra le più grandi e famose stiliste viventi, che ha portato un po’ di Carpi sulle passerelle, i cataloghi e le vetrine di tutto il mondo. Le è stato consegnato il premio per aver apportato con la propria creatività ed esperienza un indelebile segno nella storia della città e della moda internazionale.

“Questo premio significa molto per me perché è un riconoscimento della mia città e ne sono molto felice. – racconta Anna Molinari – Dedico questo riconoscimento a tutte le ragazze giovani che studiano nel mondo della moda che non si lascino scoraggiare da questo momento particolare che sta vivendo il settore, devono andare avanti, inseguire il loro sogno e farsi valere soprattutto nel resto del mondo per mantenere in Italia il primato nell’ambito della moda”.

Avrebbe potuto vivere in ogni parte del mondo ma è rimasta a Carpi “io sono nata proprio qui in Via Mazzini e ovunque andassi portavo sempre nel cuore la mia Carpi, gli amici, la famiglia e ho deciso di rimanere qui nella mia città”. Essendo al festival dei sapori e delle tradizioni enogastronomiche della regione Emilia-Romagna Anna Molinari è una grande estimatrice della lasagna “e sono anche molto brava a farla”

