Calcio: Cosenza-Sassuolo 0-1

Vittoria importante e clean sheet al “Gigi Marulla” di Cosenza nel 6^ turno di Serie BKT contro il Cosenza. Il gol di Lauriente regala 3 punti ai neroverdi che con la vittoria odierna, salgono a quota 11 punti in classifica in vista del prossimo match casalingo contro lo Spezia.

Ecco le parole di Grosso che al termine della partita: “Dovevamo fare una partita solida contro un Cosenza di qualità a cui faccio i complimenti e che ha messo in difficoltà tante squadre fin qui. Siamo stati bravi, abbiamo tenuto botta, e abbiamo avuto le occasioni per aprire la gara nel primo tempo, chiuderla nel secondo, ma non ci siamo riusciti e quindi abbiamo rischiato nel finale. Abbiamo fatto la partita che serviva, bravi i ragazzi, è questo lo spirito su cui dobbiamo appoggiare le nostre qualità”. Il tecnico neroverde ha poi aggiunto: “Ogni partita è difficile, bisogna presentarci al massimo dei giri per fare bene. Usciamo dal campo con un risultato meritato viste le occasioni ma dobbiamo imparare che se non si ha la ferocia giusta per chiudere la gara si rischia. A inizio ripresa ho optato per i 3 cambi perchè volevo dare qualità e brio per sbloccarla e chiuderla, non è stato facile ma alla fine siamo stati bravi e portiamo a casa 3 punti importanti”.

Il mister ha poi concluso: “L’emblema di questa gara è il salvataggio di Lauriente sul finale, è un ragazzo serio di grande qualità che ci darà una grande mano. In settimana abbiamo avuto qualche problema con i giocatori offensivi, Pierini e Thorstvedt non erano al meglio, Volpato ha avuto qualche problema ieri in rifinitura e dunque abbiamo provato qualche alternativa. Lovato non sta bene probabile che salti qualche partita verificheremo le sue condizioni in questi giorni”.