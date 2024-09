Vìola gli obblighi di assistenza familiare: arrestato a Gualtieri

Dal giugno 2017 fino all’ottobre 2018, a Bologna, l’odierno condannato si è reso responsabile del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare. L’uomo non si sarebbe attenuto a quanto disposto dal Tribunale di Bologna, omettendo di versare la quota mensile di euro 200 per il mantenimento dei propri figli e non contribuendo al pagamento delle spese straordinarie. A seguito di denuncia sporta dalla coniuge, e dopo l’iter processuale, il Tribunale ordinario di Bologna con sentenza divenuta definitiva nel febbraio 2022 riconosceva colpevole l’uomo, un 45enne residente a Gualtieri, condannandolo per i fatti commessi.

La sentenza è ora divenuta esecutiva, dopo che il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha concesso all’odierno condannato la possibilità di espiare la pena presso il proprio domicilio. Il provvedimento è stato eseguito l’altro giorno dai carabinieri della stazione di Gualtieri, luogo in cui l’odierno condannato risiede. L’imputato dovrà espiare la pena di 4 mesi in regime di detenzione domiciliare, con obbligo di trattenersi in modo continuativo nel luogo del domicilio e non si allontanerà da esso se non preventivamente autorizzato dal giudice di sorveglianza competente per territorio. Orari prestabiliti consentiranno all’uomo di allontanarsi dal proprio domicilio per le proprie esigenze personali.

I carabinieri della Stazione di Gualtieri ricevuto il provvedimento emesso il 5 settembre 2024 dal Tribunale Ordinario di Bologna, ieri hanno rintracciato l’uomo e lo hanno accompagnato presso la sua abitazione per l’espiazione della pena.