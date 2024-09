“Un mondo a 4 zampe”, domenica al Canile intercomunale di Modena

Domenica 22 settembre, a partire dalle 15, il Canile intercomunale di Modena sarà in festa con “Un mondo a 4 zampe”, la manifestazione giunta alla 14ª edizione che, per la prima volta quest’anno, passa dal parco Ferrari alla struttura di via Nonantolana 1219 con l’obiettivo di far conoscere al pubblico un numero maggiore di animali e offrire la possibilità di visitare il canile, evidenziando anche il grande impegno di volontari e operatori.

Organizzata dai volontari del Gruppo Argo, che operano all’interno del canile, in collaborazione con il gestore Caleidos e con l’Ufficio Diritti animali del Comune di Modena, la festa proseguirà fino alle 18.30 e si aprirà con i saluti e l’introduzione di Francesca Maletti, vicesindaca del Comune di Modena e assessora a Diritti e benessere animale. Il programma prosegue con “Adotta un amico”, la sfilata dei cani ospiti della struttura, un’Argo-merenda offerta a tutti i partecipanti e giochi e attività per i più piccoli.

I partecipanti troveranno anche un banchetto dove acquistare gadget e un banchetto informativo dedicato al progetto #Nessuno Escluso promosso dalla Fondazione Cave Canem e al quale il Comune di Modena ha aderito. Nell’ambito del progetto, già da alcuni anni volontari e operatori, guidati da un educatore cinofilo, lavorano per recuperare cani rinunciati o non adottati perché presentano problemi comportamentali e non sono gestibili. Ogni cane presente in struttura, infatti, ha un passato diverso, e molti arrivano da situazioni difficili che hanno contribuito a formare il carattere e il modo di approcciarsi alla vita spesso con grandi difficoltà. L’impegno di volontari e operatori è lavorare costantemente per dare a tutti una “seconda possibilità” che sia trovare una nuova famiglia o vivere al meglio in canile.

La festa del Canile è una giornata per promuovere le adozioni degli ospiti presenti in struttura e per far capire l’importanza di scegliere un cane con un’adozione consapevole. Volontari e operatori conoscono le caratteristiche di ogni cane presente in struttura e sono in grado di capire quale animale si adatterebbe meglio al contesto familiare degli adottanti, rimanendo sempre a disposizione per suggerimenti e aiuti.

Quando un cane entra in famiglia, potrà essere cucciolo, adulto o vecchietto, di grande o piccola taglia, di razza o meticcio, sarà sempre in grado di regalare momenti di grande gioia e costruire legami davvero indissolubili.

Per questioni organizzative non è possibile portare altri animali nella struttura. In caso di maltempo la festa sarà rinviata a domenica 29 settembre.