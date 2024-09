Sabato 28 e domenica 29 settembre torna a Guastalla “Piante e Animali perduti”

Ormai ci siamo. Manca solo una settimana dalla manifestazione più attesa dell’autunno: “Piante e Animali perduti” torna a Guastalla sabato 28 e domenica 29 settembre. La manifestazione, organizzata dall’Associazione Guastallese Gemellaggi ed Eventi, con il patrocinio del Comune di Guastalla, è una delle mostre mercato di maggior richiamo nel panorama delle manifestazioni italiane dedicate alla natura e alla campagna. Giunta alla XXVII edizione, anche quest’anno non mancherà di stupire ed emozionare quanti sceglieranno di arrivare nella bella cittadina gonzaghesca sulle rive del Po, a pochi chilometri da Mantova, Parma e Reggio Emilia.

La kermesse ospiterà circa 500 espositori, tra vivaisti, artigiani, specialisti dell’enogastronomia ed esperti del settore agricolo provenienti da tutta Italia, per trasmettere la passione per l’ambiente e l’agricoltura e promuovere la difesa del territorio, della biodiversità e delle tradizioni. Per due giorni, le vie e le piazze della città si trasformeranno in un immenso campionario di biodiversità con antiche e spesso dimenticate varietà di piante da frutto e ornamentali, ortaggi, sementi e antiche razze di animali domestici e da allevamento. Corso Garibaldi diventerà un giardino dai mille colori e profumi, via Gonzaga una galleria di prodotti eno-gastronomici di eccellenza, il pratone di Palazzo Ducale una vivace fattoria con tanti animali, piazza della Repubblica un parco giochi per bambini (e adulti) in cui si rivivranno i passatempi all’aria aperta del passato. Bellissime le mostre pomologiche allestite da istituti agrari e associazioni che studiano e ripropongono dal passato numerose varietà di mele, pere, uva, fichi e altri frutti. Accanto a questi ricercatori, piccoli ma specializzati vivaisti offriranno una ricca selezione di fiori antichi che, con i loro colori, le forme e il portamento, catturano l’attenzione dei visitatori, rapiti dalla bellezza e dall’inconfondibile fragranza. Diverse le razze di animali da compagnia, da cortile e da allevamento in mostra: galli, galline, pennuti, vacche e bovini, asini e maiali vivacizzeranno, con i loro movimenti e i suoni inusuali, il pratone di Palazzo Ducale e il centro storico di Guastalla. “Piante e Animali perduti” è anche una celebrazione degli antichi sapori e dei saperi artigianali ed è arricchita ogni anno da incontri culturali, convegni e dibattiti su temi di grande attualità con i maggiori esperti italiani del settore. Infine, come vuole la tradizione, la kermesse è anche una grande festa per i bambini che, attraverso il gioco e il divertimento, si avvicinano al mondo della natura e della campagna.

La manifestazione è anticipata, venerdì 27 settembre, da un confronto ludico gastronomico tra il comune di Gabicce Mare con la sua cucina di mare e il Comune di Guastalla con la cucina di fiume: presso l’Osteria del Principe andrà in scena alle 21 “Cosa bolle in pentola?”.

SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE SABATO 28 SETTEMBRE

Nella giornata di sabato 28 settembre 2024 non si terrà il consueto mercato settimanale in piazza della Repubblica e per le vie del centro. Tale giornata mercatale potrà essere recuperata in altra data, previa presentazione di eventuali proposte da parte delle associazioni di categoria o dai rappresentanti del mercato, che saranno valutate dagli uffici competenti.