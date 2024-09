Riapre al transito la strada provinciale 4 Fondovalle Panaro a Pavullo

Riapre questa mattina, venerdì 20 settembre, la strada provinciale 4 “Fondovalle Panaro”, in località “i Grottoni” nei pressi del bivio di Benedello nel Comune di Pavullo, dopo che era stato istituito un senso unico alternato a causa del cedimento di una parte della scarpata di valle dovuto al maltempo di questi giorni.

Nella giornata di giovedì 19 settembre era stato effettuato un sopralluogo tecnico congiunto tra Provincia di Modena e l’Agenzia per la sicurezza del territorio della Regione Emilia-Romagna.

Prosegue inoltre l’attività di monitoraggio e ricognizione della rete viaria provinciale, in seguito all’ondata di maltempo che ha attraversato il territorio, da parte dei tecnici della Provincia di Modena, che sottolineano che «i fenomeni franosi o di cedimento stradale non sempre coincidono con le fasi di maltempo, ma possono manifestarsi anche giorni o settimane dopo, a causa della conformazione e dei movimenti del terreno. Per questa ragione proseguiremo anche nei prossimi giorni le attività di monitoraggio e controllo del territorio».

Attualmente non ci sono limitazioni di transito nella rete stradale provinciale dovute alle precipitazioni di questi giorni e tutti i ponti provinciali risultano aperti.