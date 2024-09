Dal 21 settembre 2024 check-in automatico per i biglietti digitali regionali di Trenitalia Tper

Dal prossimo 21 settembre 2024 stop al check-in per i biglietti digitali regionali (BDR) di Trenitalia Tper. Non sarà infatti più necessario effettuare il check-in per i biglietti digitali dei treni regionali di Trenitalia Tper e il biglietto si validerà automaticamente all’orario di partenza programmata del treno prescelto e pertanto non sarà più necessario effettuare il check-in prima di salire a bordo. Una modifica richiesta a gran voce dagli utenti e dalle associazioni dei consumatori che faciliterà e semplificherà l’accesso ai treni regionali.

La nuova modalità non limiterà la flessibilità del BDR: nel giorno precedente il viaggio e fino alle 23:59 è possibile fare un numero illimitato di cambi di data e ora, mentre nel giorno previsto per il viaggio è possibile fare un numero illimitato di cambi fino all’orario di partenza del treno prescelto. Il Biglietto Digitale Regionale è acquistabile sulla App di Trenitalia, presso le Agenzie di Viaggio abilitate e sul sito di Trenitalia Tper. E’ importante procedere all’eventuale cambio treno prima dell’orario di partenza del treno prescelto, pena il rischio di trovarsi sul nuovo treno sprovvisti di biglietto valido.

Confermata ancora per gli utenti meno “tecnologici” la possibilità di acquistare il biglietto cartaceo che dovrà, come in passato, essere convalidato in stazione prima di salire sul treno. Un ventaglio di possibilità funzionale a rendere più agevole l’accesso al trasporto ferroviario regionale che unitamente alla conciliazione paritetica avviata dalle associazioni dei consumatori incrementa qualità e garanzie per gli utenti.

(Federconsumatori E-R)