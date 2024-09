Sabato e domenica giornate clou per il Festival PoetaTerra del Teatro dell’Orsa nel reggiano

Due densissime giornate del Festival PoetaTerra a cura del Teatro dell’Orsa sono in programma sabato 21 e domenica 22 settembre tra Reggio Emilia, San Bartolomeo e San Polo D’Enza.

Sabato 21 settembre il primo appuntamento è alle 17.30 all’azienda agricola biologica e biodinamica Biogold in Via Garavaldi 1 a Reggio Emilia: la scrittrice Giusi Quarenghi, vincitrice nel 2006 del prestigiosissimo Premio Andersen, presenterà InCANTO ascolto e meraviglia, con musiche dal vivo di Gaetano Nenna (gratuito, dagli 11 anni e per ogni età).

Ci si sposterà poi nell’Area verde della Chiesa di San Bartolomeo, a pochi chilometri da Reggio Emilia, dove alle 21 la Compagnia Instabili Vaganti proporrà la performance di teatro e danza partecipata Confini (partecipazione gratuita, per tutte le età).

A San Bartolomeo sarà attivo il servizio bar e ristoro.

Il giorno seguente, domenica 22 settembre, il primo appuntamento del Festival è alla mattina: alle ore 10, con ritrovo alla casetta del Parco Santa Maria (accesso da via Roma, Reggio Emilia) il critico di teatro, danza e arti visive Michele Pascarella guiderà una inusuale Passeggiata dadaista (dai 18 anni, quota di partecipazione 5 euro, prenotazione obbligatoria, evento in collaborazione con Bfest).

Alle ore 16, infine, all’Asp Sartori in via De Gasperi 9 a San Polo d’Enza (RE) il Teatro dell’Orsa insieme a un gruppo di narratrici e narratori della Casa delle Storie proporrà un suggestivo evento narrativo gratuito dal titolo Macondo. Luoghi di storie.

Info e prenotazioni: messaggio WhatsApp 351 5482101.

Programma completo: https://www.teatrodellorsa.com/festival-poetaterra/.

Info sul Teatro dell’Orsa: www.teatrodellorsa.com.