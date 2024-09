Ripresa la circolazione ferroviaria sulla linea Bologna – Rimini

È ripresa a partire dalle 15.00 la circolazione ferroviaria fra Faenza e Forlì, sulla linea Bologna – Rimini, sospesa dalla mezzanotte a seguito dell’ondata di maltempo che sta interessando la regione.

Il miglioramento delle condizioni meteo nella zona e i controlli sull’infrastruttura effettuati con esito positivo dalle squadre tecniche di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), hanno consentito la ripartenza del servizio. Durante l’interruzione è stato istituito un servizio spola con alcuni bus tra le due città interessate.

È tornata regolare già dalle 13.30 la circolazione anche fra Grizzana e Monzuno, sulla linea Bologna – Prato, dove i treni hanno viaggiato per alcune ore su un solo binario a senso unico alternato per consentire interventi di ripristino di un binario danneggiato dal maltempo.

Resta sospesa la circolazione dei treni sulle seguenti linee, con previsione di riapertura in serata:

linea Ferrara – Ravenna fra le stazioni di Portomaggiore e Ravenna

linea Faenza – Ravenna intera tratta

Tempi più lunghi di riattivazione sono previsti sulla linea Castel Bolognese – Ravenna per i danni all’infrastruttura nella tratta Lugo – Russi.

Al momento non è possibile attivare servizi con autobus su questa tratta a causa dell’impraticabilità delle strade.

I collegamenti “Romagna Line” Bologna – Ravenna – Rimini, saranno riattivati dalla giornata di domani, 20 settembre, con deviazione via Faenza/Granarolo.

Tecnici al lavoro

Circa 100 i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana al lavoro per il monitoraggio dell’infrastruttura e la pianificazione delle attività di ripristino. Già operative o pronte a entrare in azione le ditte appaltatrici incaricate di effettuare gli interventi necessari per la riapertura delle linee ancora chiuse.

Assistenza e informazioni ai passeggeri

Trenitalia e Trenitalia Tper hanno potenziato il personale di assistenza clienti nelle stazioni.

Oltre 19 mila gli SMS e circa 6mila 300 le e-mail inviati dall’inizio dell’emergenza alle ore 10.00 di questa mattina ai passeggeri con prenotazione su treni AV e IC per informarli delle modifiche relative al treno prenotato.