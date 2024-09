Modena partecipa alla Marcia della pace ad Assisi

Il Comune di Modena partecipa alla Marcia della pace e della fraternità che si svolge ad Assisi, sabato 21 settembre, in occasione della Giornata internazionale della pace e con il motto “Prima di tutto la pace”.

All’iniziativa, in rappresentanza del Comune di Modena, partecipa Vittorio Molinari, assessore a Bilancio, Affari istituzionali, Ambiente, Economia circolare e Transizione ecologica, che indosserà la fascia tricolore.

La manifestazione, alla quale hanno aderito un centinaio di enti locali e circa duecento associazioni e che anticipa la Marcia della pace Perugia-Assisi in programma il prossimo 12 ottobre, prevede in mattinata un incontro di riflessione e proposta con cui dare avvio a un nuovo anno di impegno per ricostruire una coscienza, una cultura e una politica di pace che si esprima attraverso la cura degli altri, dell’umanità e del pianeta. Nel pomeriggio, alle 15, da Santa Maria degli Angeli, la partenza della marcia che si concluderà alle 17.

Con l’adesione all’iniziativa, l’amministrazione modenese sottolinea che la pace è un diritto fondamentale di ogni essere umano e che perseguire la via del dialogo e della conoscenza delle culture “altre” è lo strumento per un futuro di pace tra i popoli, in particolare in un periodo storico in cui sono numerosi i conflitti sulla scena internazionale.

La Marcia della pace e della fraternità di Assisi è promossa dalla Fondazione PerugiAssisi per la cultura della Pace con il Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani, la Rete nazionale delle scuole per la pace, il Centro diritti umani Antonio Papisca, Cattedra Unesco Diritti umani, democrazia e pace dell’Università di Padova, Rete delle Università per la pace.