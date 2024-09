Maltempo, il segretario generale CISL ER: “Basta polemiche, concentriamoci sull’emergenza”

“La massima vicinanza e solidarietà alle comunità colpite dalle drammatiche conseguenze delle precipitazioni che in queste ore stanno investendo ancora una volta la nostra regione.

Questo non è il momento di dare sfogo a polemiche politiche o a liti mediatiche inopportune, la priorità assoluta è e deve essere quella di mettere in sicurezza la popolazione e le zone colpite. È il momento ancora una volta di trovare celeri soluzioni per le famiglie evacuate o a rischio evacuazione, per le linee ferroviarie e stradali sospese, per fronteggiare, per quanto possibile, l’esondazione di altri corsi d’acqua e il rischio che altre frane si riattivino.

È evidente che superata questa nuova emergenza, bisognerà mettere al bando una volta per tutte contrapposizioni e campanilismi e aprire un confronto serio e franco per ben operare nell’immediato e progettare seriamente il futuro. È impensabile, oltre che indecoroso per qualsiasi paese civile, che i nostri territori e le nostre comunità debbano ripetutamente rivivere i drammi di qualche mese prima. Sarà di certo anche questo uno dei punti fermi che porremo a chi guiderà la Regione nei prossimi anni”.