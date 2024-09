Confindustria Emilia porta gli imprenditori emiliani alla scoperta di Eurosets

Il Factory Tout organizzato da Confindustria Emilia con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze industriali del territorio, fare rete e stimolare il confronto e la condivisione tra le imprese ha fatto tappa ieri in Eurosets, azienda del distretto biomedicale di Medolla che da oltre trent’anni produce dispositivi biomedicali in ambito cardiopolmonare, di supporto extracorporeo alle funzioni vitali e per la chirurgia ortopedica.

“Crediamo molto in questa iniziativa di Confindustria Emilia, che valorizza il nostro territorio, piccolo ma straordinariamente ricco di eccellenze imprenditoriali, in grado di esportare in tutto il mondo innovazione, qualità e competenza – ha dichiarato Antonio Petralia, Executive Vice President & CEO di Eurosets -. La forza delle nostre aziende risiede nella capacità di coniugare tradizione e tecnologia, con prodotti che competono sui mercati internazionali mantenendo una forte identità territoriale. Ma per affrontare le sfide globali e rimanere competitivi occorre fare sistema e stringere un legame con tutti gli anelli della filiera favorendo un confronto che stimoli la crescita e consolidi il ruolo del nostro distretto come punto di riferimento, di eccellenza e visione”.

La visita, che ha visto il coinvolgimento di 50 partecipanti provenienti da aziende che operano in diversi ambiti sul territorio, dopo i saluti di rito e una presentazione di Eurosets è proseguita con una visita guidata dell’azienda e dei suoi spazi, caratterizzati da una forte attenzione a soluzioni architettoniche ecosostenibili e a un approccio “verde” per un minore consumo di energia.

Nel loro tour aziendale, i visitatori hanno così potuto visitare i laboratori dove vengono prodotti, tra gli altri, i dispositivi salvavita ECMO e Colibrì, il device per supporto cardio-respiratorio più leggero e compatto sul mercato, adatto per l’utilizzo su adulti e bambini, e scoprire l’impegno quotidiano di Eurosets in tema di sostenibilità sociale.

Eurosets ad oggi è presente a livello globale con 6 filiali distribuite tra Europa, Cina, Sud America ed Emirati Arabi, con più di 400 dipendenti.