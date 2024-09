Allerta meteo: la situazione nel Comune di Medicina

A seguito dell’allerta rossa per criticità idrogeologica emanata dalla Regione Emilia-Romagna il 18 settembre, il Comune di Medicina ha attivato il Centro Operativo Comunale per le emergenze al numero 051857395.

Durante tutta la notte, il Sindaco di Medicina Matteo Montanari e l’Assessore Marco Brini, insieme alla Protezione civile, ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Locale hanno effettuato diversi sopralluoghi e monitoraggi nel territorio, con particolare attenzione sui fiumi Sillaro e Idice.

In via precauzionale, con ordinanza del Sindaco, sono state evacuate una decina di abitanti di Portonovo (via Bassa e via Merlo) dalle case più vicine all’argine del Sillaro.

Per sicurezza sono state chiuse temporaneamente alcune strade comunali secondarie e Città Metropolitana al momento conferma la chiusura del ponte sul Sillaro della SP50 da Portonovo in direzione Spazzate Sassatelli.

Continua il monitoraggio delle due situazioni critiche sul territorio: la rottura del Quaderna presso l’azienda CLT in via Sant’Antonio (Medicina) della quale è già iniziata la sistemazione a cura della Regione e la rottura dell’Idice a Budrio. Entrambe le situazioni fanno confluire acqua nei canali di Bonifica Renana. Sono quindi monitorati i canali Sesto Alto e Sesto Basso che attraversano la frazione di Sant’Antonio.

Per venerdì 20 settembre si conferma la regolare apertura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole superiori M.Canedi e G.Bruno. Inoltre saranno garantiti tutti i servizi dedicati a studenti e famiglie.

Già nella tarda mattinata di oggi è stato riaperto alla circolazione il ponte dell’Idice al confine con Molinella.

«Le criticità gestite in questi giorni a Medicina sono state importanti e affrontate con grande collaborazione da parte di tutti. Il territorio è in continuo monitoraggio da ieri pomeriggio. Con l’abbassamento del Sillaro e dell’Idice abbiamo superato i principali rischi per la popolazione. A breve sarà possibile il rientro in sicurezza nelle proprie case dei cittadini evacuati in modo preventivo a Portonovo. Ora ci stiamo concentrando nel supportare le famiglie di Sant’Antonio che risiedono vicino ai canali di Bonifica. Invito tutta la cittadinanza a mettere ancora in atto ogni attenzione possibile al fine di evitare qualunque rischio» – dichiara il Sindaco di Medicina Matteo Montanari.