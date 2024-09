Al via da lunedì la prima tranche di lavori di asfaltatura del centro storico di Reggio Emilia

A partire da lunedì 23 settembre prendono il via alcuni lavori di asfaltatura in centro storico, secondo quanto previsto dal Piano delle asfaltature e delle manutenzioni stradali programmate dal Comune di Reggio Emilia. Gli interventi, che hanno un importo complessivo di 200.000 euro, interesseranno i quattro quadranti del centro storico e dureranno circa due mesi, fatte salve eventuali proroghe che si rendessero necessarie per il maltempo.

Questa prima tranche di lavori riguarderà il quadrante nord-est e in particolare: via Gabbi, via Caduti per Servizio, via delle Carceri, vicolo Bonini, via San Domenico, via Cambiatori, il parcheggio di via Campo Samarotto e l’attraversamento pedonale in via Dante all’incrocio del controviale di viale Piave.

Trattandosi di strade strette nelle quali non sarà possibile istituire dei sensi unici alternati, i lavori comporteranno alcune chiusure al transito, deviazioni e alcune rimozioni della sosta che saranno di volta in volta rese note mediante l’installazione di segnaletica stradale.

I disagi si limiteranno alla durata delle lavorazioni che normalmente non si protrarranno per più di 2 o 3 giornate per singola via.