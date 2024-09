Aggiornamento sul maltempo a Modena

Nel corso della notte il livello dei fiumi Secchia a Panaro è cresciuto superando la soglia precauzionale.

Intorno alle 6, quindi, sono stati chiusi al traffico Ponte Alto sul Secchia e ponte dell’Uccellino, tra Modena e Soliera, mentre la Provincia ha già disposto la chiusura del ponte di Navicello vecchio sul Panaro, sulla diramazione della strada provinciale 255. Chiuso anche il ponte di strada Curtatona sul torrente Tiepido.

Per la giornata di oggi è in vigore l’Allerta Arancione per criticità idraulica e idrogeologica diramata dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. Le previsioni meteorologiche indicano condizioni di tempo perturbato con precipitazioni diffuse, in attenuazione a partire dal pomeriggio.

In tutto il modo idraulico modenese si è svolto nella notte e continua per tutti il giorno il monitoraggio dei corsi d’acqua e il controllo degli argini.

Sono impegnati i tecnici comunali, provinciali e di Aipo, i volontari della Protezione civile e, nel presidio della viabilità, gli operatori della Polizia locale. Il coordinamento degli interventi è affidato al Coc, il Centro operativo comunale che è stato formalmente attivato nel pomeriggio di ieri. Per la protezione civile è aperta la Sala operativa unica integrata di Marzaglia.