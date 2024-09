A settembre torna il Gruppo di lettura del BLA. Si comincia lunedì 23 settembre

Torna, dopo la pausa estiva, il Gruppo di lettura del BLA, la comunità di lettori si riunisce in biblioteca a Fiorano Modenese lunedì 23 settembre alle 21.

Non si parlerà di un libro in particolare, ma di tutte le letture che hanno accompagnato il gruppo durante l’estate. Gialli, horror, romanzi d’amore, saggi oppure fumetti: non importa di che libro si tratti, l’iniziativa è nata proprio per condividere con gli altri appassionati la propria esperienza di lettura.

A condurre l’incontro sarà Alice Torreggiani, esperta e amante di libri che anche nei mesi scorsi ha accompagnato i lettori del BLA in questa esperienza in biblioteca.

L’invito a partecipare è esteso anche a chi non ha avuto occasione di leggere, perché basta portare con sé il proprio amore per la letteratura oppure la curiosità verso un’esperienza nuova, la volontà di confrontarsi e condividere i propri gusti letterari oppure ascoltare esperienze e punti di vista diversi.

L’ingresso è libero e gratuito.

Gli appuntamenti del Gruppo di lettura si tengono al BLA, la biblioteca, ludoteca e archivio del Comune di Fiorano Modenese (via Silvio Pellico n. 9). Per informazioni è possibile rivolgersi a: tel 0536 833403 email: biblioteca@fiorano.it.

Alice Torreggiani si è laureata a Verona in Editoria e Lingue straniere, specializzandosi poi in promozione della lettura e letteratura per ragazzi. Conduce gruppi di lettura per ragazzi e adulti e progetti di lettura per le biblioteche e le scuole secondarie. Lavora per Equilibri per leggere, per Mare di Libri e per il Festivaletteratura di Mantova.