A Novellara volontari della sicurezza in campo per la comunità

Un accordo in sicurezza, un bell’esempio di cooperazione tra pubblico e volontariato, nell’interesse di tutta la comunità. Amministrazione di Novellara e Associazione Nazionale Carabinieri Pasquale Iscaro di Luzzara, rappresentati rispettivamente dal sindaco Simone Zarantonello e dal presidente Luigi Paris, hanno presentato ufficialmente la convenzione di collaborazione che prevede la presenza degli ex appartenenti e simpatizzanti dell’Arma sul territorio di Novellara con funzioni di sicurezza.

L’operato dell’associazione è finalizzato ad attività specifiche, quali la salvaguardia e l’osservazione del territorio comunale, in particolare delle aree esterne alle scuole, specie durante i momenti di ingresso e uscita degli studenti, o in occasione di fiere e mercati. Il tutto, ovviamente, a supporto ed affiancamento dell’attività di Carabinieri, Protezione Civile e Polizia Municipale con le quali esiste un tavolo di coordinamento dell’attività di presidio del territorio.

“Ringrazio davvero i Carabinieri dell’Associazione – ha dichiarato il sindaco Simone Zarantonello – per aver risposto con entusiasmo alla nostra richiesta di integrare le risorse per la sicurezza già in azione sul territorio. Questa collaborazione, oltre a garantire una maggiore sicurezza per i cittadini, è anche importante dal punto di vista civico, perché rafforza il senso di comunità e trasmette il valore fondamentale che il volontariato ha ancora oggi nel creare unità all’interno di una città come la nostra. Valore che va al di là dei confini territoriali – ha concluso il sindaco – considerando che stamattina una squadra di cinque volontari della Protezione Civile con attrezzatura alluvionale e motopompe idrauliche è partita per raggiungere Faenza a portare il proprio contributo. Un grande gesto che ci rende orgogliosi”.