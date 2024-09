“Spi in Piazza”, la festa di venerdì 20 settembre si sposta presso la Polisportiva Modena Est causa previsioni di maltempo

Causa previsioni di maltempo la festa regionale del sindacato pensionati “Spi in Piazza” di venerdì 20 settembre a Modena si sposta al chiuso presso la Polisportiva Modena Est (via dell’Indipendenza, 25) anziché in piazza Matteotti come inizialmente programmato.

“Spi in Piazza” è l’iniziativa che da ormai quattro anni vede il sindacato pensionati Spi Cgil scendere in piazza nelle prime settimane di settembre in ogni territorio dell’Emilia Romagna per informare su diritti e tutele (pensioni, casa, non autosufficienza, liste di attesa e prestazioni sanitarie, ecc…) e lanciare le rivendicazioni presenti e future (pace, stop alla violenza alla donne, la battaglia contro l’autonomia differenziata).

Per sottolineare l’importanza di queste iniziative, lo Spi Cgil regionale ha deciso quest’anno per la prima volta di tenere una festa conclusiva e ha scelto come location la città di Modena.

L’appuntamento dei quasi 500 pensionati e pensionate da tutta l’Emilia Romagna è dunque venerdì prossimo 20 settembre presso la Polisportiva Modena Est.

Si inizia alle ore 18 con il dibattito “Pensioni, non-autosufficienza, fisco e sanità: i pensionati aspettano risposte”. Partecipano, Tania Scacchetti segretaria nazionale Spi Cgil, l’onorevole Maria Cecilia Guerra membro della Commissione Bilancio Camera dei Deputati, Paolo Calvano, assessore regionale al bilancio, Roberto Ghiselli presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (Civ) Inps. Sono previsti i saluti del sindaco di Modena Massimo Mezzetti. Modera il dibattito il direttore di Trc Ettore Tazzioli.

Alle ore 21 è previsto il concerto di Paolo Jannacci & Band “In concerto con Enzo”.

“Spi in Piazza” gode del patrocinio del Comune di Modena.