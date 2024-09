Sequestrati presso l’autodromo di Imola circa 1.000 prodotti privi dei requisiti di conformità o contraffatti

I Finanzieri del Comando Provinciale di Bologna, durante la 46a edizione della Mostra Scambio organizzata dal C.R.A.M.E. (Club Romagnolo Auto e Moto d’Epoca) – uno dei più importanti appuntamenti a livello europeo per i collezionisti di auto, moto e biciclette d’epoca svoltosi dal 13 al 15 settembre 2024 presso l’ Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola – hanno sequestrato circa 1.000 articoli di accessori elettronici ( telecamere, cuffie wireless, walkie talkie ecc.) privi dei requisiti di conformità e sicurezza, nonché prodotti contraffatti (in particolare adesivi, paracolpi e tappetini per auto) recanti i segni distintivi di note case automobilistiche e motociclistiche – tra cui “Porsche”, “Alfa Romeo”, “Bmw”, “Fiat”, “Ducati”, “Honda” ecc.

In particolare, l’attività di prevenzione e repressione delle violazioni in materia di “tutela dei marchi” e della “sicurezza dei prodotti”, eseguite dai militari della Compagnia di Imola nell’ambito delle ordinarie attività di “Controllo economico del territorio”, ha permesso di denunciare, alla competente Procura della Repubblica, tre soggetti, di nazionalità italiana, per reati inerenti alla “contraffazione” e alla “ricettazione” mentre altri due soggetti, sempre italiani, sono stati segnalati alla Camera di Commercio di Bologna per violazioni del Codice del Consumo.

L’operazione delle Fiamme Gialle testimonia il massimo impegno investigativo profuso dalla Guardia di Finanza finalizzato a tutelare il mercato dalla diffusione di prodotti non conformi ai rigorosi standard di sicurezza imposti dalla normativa europea e nazionale, garantendo una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo. In aggiunta è possibile apprezzare l’attenzione rivolta dal Corpo al contrasto delle filiere illecite del falso made in italy nonché di prodotti contraffatti che determinano significative perdite del gettito fiscale con la conseguente diminuzione della crescita socio-economica del Paese.