Vista la comunicazione della Regione Emilia-Romagna, in seguito all’emissione dell’allerta rossa per criticità idrogeologica, tutti i Comuni dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese hanno deciso che domani, giovedì 19 settembre, tutte le scuole del territorio di ogni ordine e grado, asili nido compresi, rimarranno chiuse in via precauzionale, come indicato dalla Regione Emilia-Romagna.