Sabato 21 settembre “A spasso per il centro di Modena” sui luoghi narrati nell’Antologia “Modenesi per sempre”

Sabato 21 settembre 2024, l’Associazione I Semi Neri organizza un itinerario guidato su alcuni dei luoghi del centro storico di Modena che fanno da sfondo ai personaggi dell’antologia “MODENESI PER SEMPRE – viaggio emozionale nel cuore di Modena” (Edizioni della Sera, Roma 2024), curata da Gabriele Sorrentino. L’itinerario, nato da un’idea di Daniela Ori, è condotto dalla guida turistica Paola Campolongo e sarà un viaggio alla scoperta di alcuni luoghi del centro storico dove sono ambientati i racconti.

Le letture sono a cura de I Semi Neri.

Il ritrovo è alle ore 15.30 davanti alla chiesa di San Francesco, in Piazza San Francesco a Modena. Saranno presenti gli Autori dell’Antologia “Modenesi per sempre”.

Per partecipare all’itinerario è necessario prenotarsi scrivendo a Paola Campolongo: info@paolacampolongo.it Il costo è 8 euro a persona.

“MODENESI PER SEMPRE – viaggio emozionale nel cuore di Modena” è un’antologia curata da Gabriele Sorrentino, che raccoglie diciassette racconti di altrettanti autori: Daniele Biagioni, Adriano Bompani, Sara Bosi, Eliselle, Manuela Fiorini, Stefano Frigieri, Marco Giorgini, Luigi Guicciardi, Daniela Ori, Marco Panini, Massimiliano Prandini, Andrea Roversi, Mauro Sighicelli, Giuseppe Sofo, Gabriele Sorrentino, Martino Vecchi, Marcello Ventilati.

«Modena, una volta assaggiata, è indimenticabile, e tra quanti ci abbiano vissuto anche solo brevemente sono pochi a non portarla in un angolo del cuore, o dello stomaco» ha scritto Fabiano Massimi nella prefazione del libro.

Nell’Antologia ci sono tutti i volti di Modena: quello operoso, quello artistico, quello culinario, quello ironico capace di battute sagaci. Il modenese è follemente innamorato della sua città, ma sempre pronto a criticarla perché la vorrebbe perfetta. E proprio questo rapporto viene esplorato in un libro che spazia dal passato al futuro, passando per tante sfaccettature del presente. Le storie narrate dai Modenesi per sempre esplorano generi diversi: dal distopico, al thriller, dalla commedia al racconto di formazione, sino al drammatico.