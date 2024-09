Reggio Emilia: ferisce una volontaria della Croce Verde che lo soccorre. Denunciato

Rimasto ferito a seguito di un’aggressione, nell’atto di essere caricato sulla barella per essere condotto presso l’ospedale di Santa Maria nuova di Reggio Emilia, scalciava violentemente e con un piede ha colpito al volto una volontaria della croce verde, procurandogli lesioni giudicate guaribili dai sanitari in 5 giorni. Per questi motivi, con le accuse di lesioni personali ed interruzione di pubblico servizio, i carabinieri della sezione radiomobile di Reggio Emilia hanno denunciato alla Procura un uomo di 58 anni di etnia africana, senza fissa dimora e risultato essere irregolare sul territorio nazionale.

È successo nel pomeriggio del 12 settembre scorso intorno alle 17, quando alcuni cittadini segnalavano al 112 un’aggressione in via Makallè nei pressi di una fermata del bus. Giunti sul posto i militari operanti notavano subito la presenza di una ambulanza della Croce Verde che stava prestando soccorso ad un uomo, risultato essere il 58enne. Nelle operazioni di soccorso, nell’atto di essere caricato sulla barella per essere condotto in ospedale, l’uomo scalciava violentemente e con un piede colpiva al volto una volontaria della croce verde che portava una ferita al labbro inferiore. La vittima, dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso, si recava presso la caserma di Corso Cairoli e formalizzava denuncia. Alla luce dei fatti, i militari acquisivano a carico del 58enne elementi di presunta responsabilità, per cui veniva denunciato alla Procura di Reggio Emilia.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.