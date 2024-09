Previsioni meteo Emilia Romagna, giovedì 19 settembre 2024

Molto nuvoloso con precipitazioni moderate e continue, al primo mattino anche a carattere di rovescio e/o temporale, che dal settore occidentale tenderanno ad attenuarsi nel corso della giornata fino ad esaurirsi, ad eccezione della costa dove diverranno residue in nottata.

Temperature stazionarie le minime comprese tra 13 e 16 gradi, massime in lieve aumento tra 18 e 22 gradi. Venti deboli dai quadranti settentrionali in pianura, deboli-moderati orientali con rinforzi sul mare, sulla costa e sul crinale. Mare molto mosso, con moto ondoso in attenuazione dalla serata.

(Arpae)