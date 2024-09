Mozart, omaggio con la Corale Puccini sabato a Maranello

Sabato 21 settembre alle ore 21 all’Auditorium Enzo Ferrari è in programma “Mozart. Una storia della musica”, un viaggio musicale nel repertorio del grande musicista, presentato dalla Corale Puccini con il Quintetto d’archi della Accademia Filarmonica di Sassuolo, raccontato dalla voce di Claudio Corrado. Dalla musica sacra all’opera, dalle sonate ai concerti per pianoforte e orchestra, una serata di grande musica ad ingresso gratuito.

“Mozart, una storia della musica” è uno spettacolo monografico che ripercorre la vita e le opere del genio di Salisburgo. Attraverso l’ascolto delle sue più celebri composizioni sinfoniche e operistiche, lo spettatore sarà accompagnato in un viaggio alla scoperta dell’uomo e dell’artista: dalle prime esperienze musicali in famiglia, alle straordinarie pagine dedicate alla musica sacra e all’opera, genere musicale particolarmente amato da Mozart. Dal pianoforte a quattro mani all’esperienza del concerto per pianoforte e orchestra; dalla produzione sacra al servizio dell’Arcivescovo di Salisburgo, fino all’apice del suo genio operistico pienamente espresso nella trilogia Mozart-Da Ponte: Nozze di Figaro, Don Giovanni e Così fan tutte. La serata vedrà sul palco Angela Amato (soprano), Giulio Riccò (baritono), Marco Bedetti (pianoforte), il Quintetto d’archi della Accademia Filarmonica di Sassuolo e la Corale Puccini diretta da Armando Saielli, con la voce narrante di Claudio Corrado a fare da collante tra le diverse esecuzioni musicali in una sorta di viaggio nella storia e nel genio di Mozart.