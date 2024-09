Festival di Internazionale Kids a Reggio Emilia, scelte le date della prossima edizione: dal 9 all’11 maggio 2025

Le date sono state individuate e fissate in questi giorni: Internazionale Kids, il primo festival italiano di giornalismo per bambine e bambini, si svolgerà a Reggio Emilia dal 9 all’11 maggio 2025.

L’iniziativa, che il prossimo anno giungerà alla sua quinta edizione, è promossa dall’omonimo mensile che porta in Italia il meglio della stampa internazionale per lettrici e lettori tra i 7 e i 13 anni. Un programma ricco di appuntamenti in un territorio, quello reggiano, impegnato per l’educazione dei giovani e la promozione della cittadinanza attiva.

Organizzata da Internazionale Kids, dal Comune di Reggio Emilia e dalla Fondazione Palazzo Magnani, la tre giorni dedicata al giornalismo per i più piccoli sarà un viaggio attraverso i grandi temi dell’informazione e dell’attualità, che saranno resi pubblici in maniera esaustiva quando, una volta definito, sarà diffuso anche il programma. Di certo, sarà un itinerario che utilizza linguaggi diversi per offrire occasioni ludiche e didattiche, tra laboratori, spettacoli, cinema, libri, fumetti, giochi, podcast e tanto altro.

Grazie alla collaborazione del Comune di Reggio Emilia, i luoghi del festival saranno sempre quelli accoglienti, affascinanti e prestigiosi della città, a cominciare da piazza Martiri del 7 Luglio, che durante l’edizione 2024 è stata il fulcro del festival con incontri, attività e un grande prato dove incontrarsi e rilassarsi tra un evento e l’altro.

“Siamo lieti di poter annunciare il ritorno del festival di Internazionale Kids a Reggio Emilia anche il prossimo anno – dichiarano il sindaco Marco Massari e l’assessora alle Politiche educative, Intercultura e Diritti umani, Marwa Mahmoud – Nella città dell’infanzia, e dunque della conoscenza e della creatività, ritroviamo un momento di cultura e di comunità dedicato ai giovani e alle loro famiglie. Un appuntamento che si distingue per la straordinaria qualità della proposta culturale, da valorizzare ulteriormente nell’ottica di renderlo sempre più attrattivo per tutte le ragazze e i ragazzi della nostra città”.

“Siamo molto felici di annunciare le date della quinta edizione del festival di Internazionale Kids a Reggio Emilia – dicono Martina Recchiuti e Alberto Emiletti, giornalisti di Internazionale Kids alla guida della manifestazione – che ci auguriamo continuerà a essere un’occasione di incontro e scoperta per tante bambine, tanti bambini e le loro famiglie. L’obiettivo è portare a Reggio Emilia giornaliste, fotografi, fumettiste, autori e tanti altri ospiti, per parlare di attualità, clima, diritti, tecnologia, sport e tutti i temi di cui parliamo ogni mese su Internazionale Kids. E poi, come sempre, il festival è anche l’occasione per conoscere Reggio Emilia, una città bellissima e ospitale”.