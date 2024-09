Concerto degli ‘Ologramma Argento’ sabato in piazza Roma a Modena

Prosegue la rassegna “Gli Altri al Centro”, ideata e promossa da Modenamoremio che rende protagoniste le associazioni di volontariato nelle piazze del centro, con il concerto “OLOGRAMMA ARGENTO IN VIVO: Musica per non dimenticare” degli Ologramma Argento proposto dall’associazione Gian Paolo Vecchi, sabato 21 settembre, alle ore 18 in Piazza Roma, in occasione della Giornata Internazionale dell’Alzheimer e delle iniziative della settimana Alzheimer 2024.

All’evento parteciperanno l’assessore e vicesindaco Francesca Maletti, i direttori generali dell’AOU Claudio Vagnini e dell’AUSL Annamaria Petrini e Andrea Fabbo, direttore socio-sanitario responsabile U.O Geriatria, Roberta Frison, direttrice Istituto MEME, oltre alla presidente dell’associazione G.P. Vecchi Emanuela Luppi e al direttore di Modenamoremio Angelo Giovannini.

Dopo il buon successo dei mesi scorsi con AVIS, AIDO e ADMO, AUT AUT e Tortellante, il nuovo appuntamento vede salire sul palco un coro molto particolare, gli Ologramma Argento, gruppo corale inclusivo di adulti diversamente giovani over 65.

Un programma musicale che si aprirà con la canzone simbolo ‘Ghirlandeina’ e che comprenderà notissime canzoni popolari e perfino arie d’opera, con la direzione musicale di Roberta Frison e su testi di Francesca Mercury che sarà anche la conduttrice dello spettacolo di musica e parole. Uno spettacolo proposto, in questa occasione, dall’associazione G.P. VECCHI che si occupa di prevenzione del decadimento cognitivo e sostegno alle famiglie di persone con demenza. L’associazione promuove l’invecchiamento attivo, favorisce la vita delle persone con demenza, sostiene i famigliari nel difficile e doloroso percorso di cura e combatte lo stigma. È attiva nei distretti di Modena e Castelfranco. L’evento proposto nella meravigliosa cornice di Piazza Roma è frutto del lavoro dei volontari dell’associazione.

“Gli Altri al centro” propone sei eventi volutamente differenti tra loro: un concerto, una sfilata, poi giochi per bambini, show cooking, danza, reading di poesie di artisti speciali che si svolgeranno in luoghi diversi, in sei piazze del centro storico; una nuova idea che ha il duplice scopo di offrire palcoscenici e opportunità a realtà del territorio che meritano di essere valorizzate e fatte conoscere ai modenesi e, nel contempo, vivacizzare e animare sempre più il cuore della città. Prossimi appuntamenti in Piazza Matteotti il 20 ottobre con uno spettacolo di ballo, “Roda na praça Matteotti. Ballando con Moringa” dove l’associazione MORINGA (ricerca e screening di prevenzione oncologica) affiancata per lo show da ARTE EQUILIBRA. IL 16 novembre, piazza XX Settembre ospiterà gli artisti speciali dell’associazione INSIEME A NOI, con “La nostra arte. Artisti speciali in centro” reading di poesie ed esposizione di dipinti e sculture. Questo primo ciclo de “Gli Altri al Centro” si concluderà domenica 1° dicembre in Largo San Giorgio dove PORTA APERTA proporrà una sfilata di moda solidale e sostenibile intitolata “Il cuore della moda. La sfilata che ti sorprenderà” che vedrà coinvolte anche le associazioni Manigolde sartoria circondariale, sartoria sociale della Caritas diocesana di Modena-Nonantola, L’Ora del Noi.