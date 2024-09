Cene, tornei e animazione: a Modena è festa tra i vicini di casa

Un aperitivo o un pranzo in cortile, una merenda con musica e giochi in giardino e tante cene nei cortili condominiali: sempre e comunque un’occasione per incontrarsi, conoscersi, condividere e stare insieme in allegria.

Sabato 21 settembre a Modena è tempo di “Stiamoci vicini” la festa dei vicini promossa dall’Amministrazione comunale e coordinata attraverso il Punto d’Accordo che ha raccolto le adesioni di cittadini, associazioni e altre realtà, fornendo anche i gadget della Festa, come magliette per gli organizzatori, palloni gonfiabili e frisbee per giochi all’aria aperta.

“La Festa dei vicini è un’occasione per avviare o consolidare le relazioni di buon vicinato come elemento importante di coesione sociale e benessere; di rinsaldare legami tra persone che vivono nello stesso condominio o in abitazioni vicine e quindi, in ultima analisi, di fare comunità”, afferma Alessandra Camporota assessora a Sicurezza urbana integrata, Polizia Locale, Coesione sociale, Integrazione e Cittadinanza, Volontariato e Terzo Settore. “Oltre a valorizzare l’attivazione del singolo cittadino per la comunità e quindi il senso di appartenenza, la Festa è un momento per affermare il valore delle relazioni tra le persone come elemento di coesione sociale e inclusione”.

Quest’anno la Festa dei Vicini inizia già nella serata di venerdì 20 settembre dalle 19 nel giardino del teatro Tempio, di via Caduti in guerra 192, sede del Gas Acli Insieme, con la cena organizzata dal Gruppo di acquisto solidale.

Dopo l’anteprima del giorno precedente, tante le iniziative che si svolgeranno in città soprattutto nel pomeriggio di sabato organizzate da vicini di casa ma anche da Servizi e Poli sociali del Comune. Al Puass visitatori e utenti della Casa della Salute di via Rita Levi Montalcini 200 saranno accolti dalle 8 alle 12 con un open day a favore dei caregiver familiari che prevede un’attività di animazione per bambini, attività di benvenuto con informazioni per gli adulti centrate su azioni di prevenzione e bibite analcoliche e succhi di frutta per tutti.

Il Centro per le Famiglie organizza, presso il giardino del nido di via del Gambero, dalle ore 10 alle 12, laboratorio di giochi, letture e cargo bike in collaborazione con le volontarie di Nati per Leggere, Biblioteche di Modena e Ciclofficina Popolare Rimessa in Movimento.

Il Polo 1 dalle 16,30 alle 19 invita bambini e ragazzi in piazza Redecocca per una merenda con banchetti informativi, animazione e laboratorio creativo a cura dell’Officina del Riuso.

Sono rivolte a adulti e anziani le attività di socializzazione che si svolgeranno al Polo 2 dalle 10 alle 13 presso lo spazio dall’Associazione Culturale Stoff, con ingresso dal cortile del Polo in via Morandi 54, mentre la cooperativa Domus

Assistenza proporrà giochi per bambini con il Centro compiti estivi San Pio X.

Al Polo 3 di via Nilde Iotti dalle 10.30 alle 12.30 sono in programma tornei di carte con Pinnacolo e Uno, di biliardino e di tiro alla fune, ma anche “Totopapavero mania” con caccia agli oggetti per grandi e piccini, premiazione e rinfresco.

Nel pomeriggio si moltiplicheranno le feste tra vicini organizzate dai cittadini aperitivi, cene con musica o merende con animazione si svolgeranno in via Meloni e di via dei Manzini dalle 17.30; in via Bentivoglio ai civici 13-69 dalle 18, in via Delle Suore 439 presso il Campo Botti sin dalle 16; in Strada Albareto presso il Condominio Serena dalle 20 e ad Albareto nel parco di via Delle Messi angolo via Dell’Acero dalle 16 alle 19.

Ancora altre iniziative di “Stiamoci Vicini” sono organizzate dai residenti di via Zurlini angolo via Coppi dalle 17; in via Baroni – Mar Caspio e in via Brunetto Latini 46 dalle 17 alle 20; in via Testi-Riccoboni da 16.30, in via Forghieri 103 dalle 17.30 e nel cortile di via Baraldi 14. Altre occasioni di incontro coinvolgeranno i cittadini residenti in via Vignolese 769, in via Codroipo, in via Europa e in via Pulci 29. Infine, alla festa Stiamoci Vicini è dedicata anche una pagina facebook (www.facebook.com/stiamocivicinimodena).