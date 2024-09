Campagna di sensibilizzazione alla sicurezza stradale di Polizia di Stato e Poste Italiane

La Polizia Stradale nella giornata odierna ha svolto un importante incontro sulla sicurezza stradale con i lavoratori delle Poste Italiane Spa di Reggio Emilia, Parma e Modena. L’incontro si è tenuto a Reggio Emilia, presso l’Aula Magna della sede delle Poste di Piazzale Guglielmo Marconi.

Fra i relatori il Comandante della Polizia Stradale di Reggio Emilia, Salvatore Blasco ed il Sostituto Commissario Robert Barbieri. Tale progetto nasce nel 2018, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione promossa, su tutto il territorio nazionale, dal Ministero dell’interno d’intesa con la Società Poste Italiane Spa e prevede alcune giornate di formazione, nelle varie sedi provinciali di Poste Italiane, destinate ai dipendenti della società.

L’iniziativa ha l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione degli incidenti stradali, mettendo al centro la sicurezza delle persone e il rispetto delle regole per una guida responsabile. Il progetto è indirizzato in particolare a portalettere, venditori e autisti di mezzi pesanti che si muovono lungo il territorio della provincia, che quotidianamente utilizzano veicoli per svolgere il proprio lavoro.

All’incontro hanno partecipato circa 40 lavoratori di Poste Italiane. Diversi sono stati i temi affrontati dai formatori della Polizia Stradale, i quali, partendo dalla percezione del rischio come concetto generale, hanno illustrato quali iniziative assumere su strada, con particolare riferimento alla capacità di anticipare la soglia di rischio legata anche ai comportamenti altrui.

Tra i temi trattati, particolare risalto è stato dato al tema della distrazione causata dall’utilizzo di smartphone ed apparecchiature elettroniche, alla velocità, ancora oggi tra le cause principali dei sinistri stradali, nonché alle problematiche legate alla mobilità ciclabile ed alla micro-mobilità elettrica in costante aumento sul territorio. Molteplici sono stati gli interventi dei partecipanti al seminario, i quali, coinvolti in un diretto confronto con i formatori della Polizia Stradale, si sono mostrati molti interessati alle tematiche affrontate.

Il Comandante Blasco, all’inizio della giornata formativa, ha voluto sottolineare “l’importanza di questo tipo di collaborazione formativa tra Poste Italiane e la Polizia di Stato, che rappresenta un importante passo avanti nel garantire una maggiore tutela dei lavoratori che operano su strada”. Si è poi dilungato su tre concetti chiave, esplicati poi in esempi concreti dal Sostituto Commissario Barbieri, da seguire nella guida così come nella vita: “quello dell’attenzione a quel che si fa, della scelta di voler diventare una persona consapevole anche nella guida ed infine della comprensione che nulla accade per caso, tanto più gli incidenti stradali causati quasi sempre da comportamenti scorretti su strada”.