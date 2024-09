A Mirandola cresce l’attesa per “i giorni della TERRA”

Cresce l’attesa per la seconda edizione de ‘i giorni della TERRA’, la due-giorni di incontri promossa e organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola che vedrà venerdì 20 e sabato 21 settembre un ricco programma di appuntamenti in calendario, tutti aperti al pubblico e ad ingresso gratuito, all’interno dei giardini all’aperto presso la sede della Fondazione, in piazza Giacomo Matteotti 2/3.

Fra gli ospiti alcuni tra i maggiori esperti nazionali del settore agroalimentare ed ambientale che dialogheranno sulle principali tematiche d’interesse collettivo quali sicurezza alimentare e sostenibilità, cibi sintetici, cambiamenti climatici e tra gli altri i meteorologi e divulgatori scientifici: i meteorologi e climatologi Andrea Giuliacci e Serena Giacomin, la chef Cristina Bowerman, l’economista Andrea Segrè, attraverso alcuni focus che contribuiranno a sensibilizzare i cittadini nella promozione di uno stile di vita sano e sostenibile attraverso scelte consapevoli che tutelino la salute della persona e al contempo la sostenibilità ambientale.

‘i giorni della TERRA’, oltre alle conferenze con gli esperti, proporrà al pubblico degustazioni di prodotti tipici a “Chilometro Zero”, vere e proprie eccellenze del territorio all’insegna della sostenibilità, con il celebre Mercato di Campagna Amica, in cui sarà possibile acquistare prodotti freschi e genuini direttamente dai produttori locali e dove sarà presente un’area gastronomica dedicata ai piatti della cucina contadina al cui interno sarà possibile gustare ricette tradizionali preparate con ingredienti di alta qualità. Per i più piccini, sabato 21, si potrà vivere l’esperienza unica della Fattoria in Città, un’area allestita per scoprire da vicino gli animali delle nostre campagne. Infine anche un’area dedicata ai corner delle aziende agroalimentari del territorio e, sempre sabato, il laboratorio dedicato alle scuole in programma al mattino.

Il programma degli eventi è disponibile online su igiornidellaterra.it