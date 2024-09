Scambio esperienziale Bologna-Napoli: aperte le candidature per i giovani tra i 18 e i 25 anni per Napoli, Rione Sanità

La partenza sarà il 19 ottobre da Bologna e il rientro il 25 ottobre. Le candidature si presentano on line al seguente link

Curato dall’Ufficio Giovani del Comune di Bologna in collaborazione con il Comune di Napoli, la Cooperativa La Paranza, le Cucine Popolari, Libera e Porta Pazienza, si tratta di uno scambio esperienziale quale strumento di scoperta, crescita e consapevolezza dei giovani.

Le/i giovani alloggeranno presso la Casa del Monacone, struttura di accoglienza del quartiere gestita da La Paranza. Approfondiranno il “Sistema Sanità” un modello di “welfare generativo” capace di offrire, a partire dalla riscoperta del patrimonio culturale locale, risposte concrete in termini di sviluppo occupazionale e inclusione sociale rivolte alla comunità del Rione Sanità e soprattutto alle sue/ai suoi giovani. Un viaggio che condurrà alla scoperta anche di altre periferie napoletane e di quelle

associazioni che hanno trasformato piazze di spaccio in spazi di legalità, vuoti educativi in proposte di coinvolgimento, che hanno trasformato la rassegnazione in impegno e speranza.

Il costo di partecipazione, comprensivo di viaggio A/R in treno, vitto, alloggio e visite guidate è di 190 euro.

Tre posti sono riservati a possessori di ISEE definitivo minore o uguale a 15 mila euro.

A chiusura delle candidature, nelle giornate del 25, 26 e 27 settembre, saranno effettuati i colloqui di selezione delle/i partecipanti basati sulla motivazione a vivere un’opportunità di crescita personale.

Info e contatti:

Servizi per i giovani – Scambi e soggiorni all’estero

Piazza Maggiore, 6 – 40124 Bologna

(Palazzo d’Accursio, piano terra)

Tel: 0512193546 – 0512194967 – 0512194035 – 0512194667

giramondo@comune.bologna.it

www.flashgiovani.it/giramondo