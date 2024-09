Reggio Emilia: si infila nella siepe per nascondere la droga. Arrestato dalla Polizia locale

Sorpreso e arrestato dagli agenti della Polizia locale mentre cercava di occultare un panetto di hashish all’interno di un’area verde nella zona teatri. E’ finito in manette così, un uomo di 32 anni senza fissa dimora che nel pomeriggio di mercoledì ha attirato l’attenzione degli agenti in borghese del Nucleo antidegrado appartenenti alla Polizia locale di Reggio Emilia.

L’uomo a bordo di un monopattino, dopo aver superato l’auto civetta, si è infilato all’interno di un’area verde per occultare qualcosa ai piedi di una siepe, destando i sospetti degli agenti che l’hanno immediatamente bloccato. In pochi minuti gli operatori di via Brigata Reggio hanno rinvenuto un blocco di hashish del peso di 98 grammi. Per il 32enne è stato disposto il processo per direttissima.