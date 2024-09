La Motor Power Company premia l’eccellenza dei giovani talenti di Castelnovo di Sotto

Sabato 14 settembre, il parco della Rocca di Castelnovo Sotto ha ospitato una cerimonia dedicata ai giovani talenti del territorio. L’azienda castelnovese Motor Power Company ha infatti premiato 18 ragazzi, che a conclusione del loro corso di studi alla locale scuola secondaria di primo grado, si sono distinti per i loro brillanti risultati scolastici e per l’eccellente comportamento dimostrato durante i tre anni.

Alla presenza del Sindaco Francesco Monica, della Dirigente Scolastica Maria Elena Torreggiani e di Giampaolo Grandi, responsabile Risorse Umane di Motor Power Company, la cerimonia ha sugellato l’importante intesa tra il ruolo che rivestono scuola, famiglia e aziende del territorio nella formazione dei giovani. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera gioiosa e partecipata dalle famiglie e docenti della scuola, con i ragazzi visibilmente emozionati nel ricevere il riconoscimento.

“Sono orgoglioso di celebrare questi ragazzi che rappresentano il futuro della nostra comunità – ha dichiarato il Sindaco Monica – Il loro impegno è un esempio per tutti noi e dimostra che con dedizione e passione si possono raggiungere grandi traguardi”.

Anche la Dirigente Torreggiani ha espresso la sua soddisfazione: “Questi ragazzi sono il frutto di un percorso educativo di qualità, dove scuola e famiglia lavorano in sinergia. Ringrazio Motor Power Company per questo riconoscimento che stimola i nostri studenti a continuare a eccellere”.

Giampaolo Grandi ha sottolineato l’importanza di investire nelle giovani generazioni: “Motor Power Company è da sempre impegnata a sostenere le iniziative che promuovono la crescita dei giovani. Questi ragazzi sono un esempio di come l’impegno e la passione possano aprire le porte a un futuro brillante”.

Durante l’evento, i giovani studenti hanno ricevuto un attestato e una borsa di studio, a testimonianza dell’impegno e della dedizione profusi nello studio. Un riconoscimento che vuole essere di stimolo per proseguire con la stessa passione il loro percorso formativo.

“Crediamo fermamente che investire nei giovani sia fondamentale per il futuro della nostra comunità – ha dichiarato Giampaolo Grandi rappresentante di Motor Power Company – Questi ragazzi sono un esempio per tutti e rappresentano il futuro della nostra società. Con queste borse di studio vogliamo incentivarli a continuare a coltivare i loro talenti e a raggiungere i loro obiettivi”.

La cerimonia è stata un momento di grande emozione e soddisfazione, non solo per i ragazzi premiati e le loro famiglie, ma anche per tutta la comunità di Castelnovo Sotto.