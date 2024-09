La Banda dell’Esercito in concerto al Carani. Evento in programma venerdì 4 ottobre

Per la prima volta, da quando è nata nel 1964, la Banda dell’Esercito Italiano si esibirà al Teatro Carani di Sassuolo. L’evento – in programma venerdì 4 ottobre 2024 alle ore 21:00 – è reso possibile grazie all’impegno del Rotary club locale e al patrocinio del Comune di Sassuolo. Contrariamente a quanto si possa pensare, la Banda dell’Esercito non eseguirà marce o brani militari, bensì si esibirà in un vasto repertorio di colonne sonore del cinema, un viaggio che spazia da Mission Impossible a Pirati dei Caraibi ma anche colonne sonore di brani eseguiti da Lady Gaga e Adele. L’evento vedrà la partecipazione straordinaria di Andrea Galiano, finalista a The Voice Kids e di Isabelle Adriani, attrice, scrittrice e regista. A presentare l’evento, la giornalista sassolese Barbara Prampolini.

L’ingresso è aperto a tutta la cittadinanza ed è ad offerta libera. Infatti, il concerto è arricchito anche da una finalità benefica: tutto ciò che verrà raccolto durante la serata, in aggiunta al contributo del Rotary, sarà devoluto alla onlus sassolese Per Vincere Domani – che sarà presente per l’occasione con un banchetto nel foyer del Teatro – la quale utilizzerà i fondi per l’acquisto di una pompa volumetrica infusionale, un dispositivo medico avanzato che regola il flusso e il tempo di infusione dei farmaci chemioterapici in Ospedale.

Per fini organizzativi si consiglia di prenotare il posto, gratuitamente, cliccando sul link: https://concerto-banda-esercito.eventbrite.it

La Banda dell’Esercito Italiano è il complesso musicale istituzionale rappresentativo della Forza Armata che quest’anno celebra i 60 anni dalla sua nascita. È impegnata sia per i servizi istituzionali che in un’intensa attività concertistica, che l’ha vista protagonista nei più prestigiosi teatri italiani ed esteri. Vanta partecipazioni nelle più importanti rassegne musicali e Festival Nazionali e Internazionali. La sua esecuzione dell’Inno Nazionale Italiano è stata inserita tra i simboli della Repubblica sul sito internet del Quirinale. Dal 2019 è diretta dal Maestro Magg. Filippo Cangiamila che ha rilasciato questa dichiarazione: https://youtu.be/qi_4epf1eAU

Dal 1971 il Rotary Club Sassuolo è impegnato a dare voce ai bisogni del territorio, mettendo a disposizione le competenze e le relazioni dei suoi soci al servizio della collettività. Le sue iniziative spaziano dagli ambiti culturali, a quelli sociali, sanitari e si rivolgono a tutte le fasce di età e di fede religiosa. In oltre 50 anni sono stati più di 100 i progetti realizzati dal Rotary locale sul territorio di Sassuolo, Fiorano, Formigine e Maranello e anche all’estero.

L’associazione Per Vincere Domani Onlus – nata nel 1997 dalla volontà di Tiziana Orsini Rovatti – si occupa di sostegno a pazienti in day hospital oncologico attraverso l’acquisto di apparecchiature medicali, l’organizzazione di corsi di aggiornamento medici/infermieri, con il finanziamento di medici e data manager, organizzazione di convegni per approfondimenti sulla malattia oncologica. Inoltre, ha attivato progetti, completamente gratuiti, rivolti ai pazienti oncologici, come: assistenza psicologica, omeopatia, consulenze di nutrizionisti esperti e trasporti.