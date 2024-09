Grande solidarietà verso Auser dopo l’incendio di un automezzo a Scandiano

Grande solidarietà è quella che Auser sta ricevendo dall’intero paese di Scandiano (e non solo), a seguito dell’incendio che, sviluppatosi nella sera di mercoledì 28 agosto per cause probabilmente dolose, ha visto la distruzione di un automezzo dell’associazione e il danneggiamento di un secondo veicolo Auser.

Il rogo, divampato nell’area rifiuti del punto vendita Coop scandianese, ha infatti coinvolto una Fiat Panda e una Fiat Qubo, parcheggiate, insieme agli altri due automezzi dell’organizzazione di volontariato, accanto ai cassonetti. Il luogo, infatti, è quello adibito a posteggio Auser.

«Dai commercianti di Scandiano, che si sono da subito mossi per aprire una campagna di raccolta fondi finalizzata all’acquisto di un nuovo veicolo Auser per accompagnamenti socio-sanitari, fino ad associazioni, aziende e privati cittadini, la catena di supporto verso la nostra associazione è importante e testimonia la grande stima che le persone nutrono nei nostri confronti e nei riguardi di tutti i volontari che quotidianamente accompagnano e sostengono tante persone. Un ringraziamento di cuore va a tutte e tutti voi», commenta la presidente provinciale Auser Vera Romiti.

Per supportare la raccolta fondi per l’acquisto di un nuovo automezzo per Auser Scandiano è possibile inviare un bonifico ad Auser Territoriale Reggio Emilia ODV, Banca Monte dei Paschi di Siena, IT13E 01030 12803 000004173713; causale: acquisto automobile per accompagnamento socio-sanitario. Eventuali eccedenze serviranno a finanziare le attività di Auser Scandiano.