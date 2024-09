Discarica Finale Emilia: il sindaco non ha partecipato al sopralluogo

Questa mattina alle ore 10.00 era previsto il sopralluogo programmato da Arpae ai fini del collaudo dei nuovi lotti di discarica e della verifica di ottemperanza delle prescrizioni previste dall’Autorizzazione integrata ambientale.

Di fronte al rifiuto da parte di Arpae e Feronia di consentire al consulente tecnico dell’amministrazione comunale, dottor Roberto Chiono, di presenziare all’ispezione, anche il sindaco di Finale Emilia, Claudio Poletti, in segno di protesta, non ha partecipato al sopralluogo.

“Essendo il sopralluogo dedicato a una verifica tecnica della rispondenza dei lavori svolti all’Autorizzazione integrata ambientale – spiega il sindaco Poletti – era indispensabile il supporto di un tecnico qualificato che noi abbiamo individuato nel dottor Chiono, che pur non essendo dipendente dell’amministrazione, come richiedeva Arpae, è comunque legato da un rapporto di consulenza. Senza dimenticare che questo rifiuto si è andato ad aggiungere a quello opposto alla partecipazione almeno dei consiglieri comunali che fanno parte della commissione Ambiente. Tutto ciò è francamente troppo. Non è più possibile tollerare questa mancanza di rispetto dal punto di vista istituzionale che Arpae e Feronia stanno continuamente manifestando nei confronti del sindaco, della giunta, del Consiglio Comunale e dell’intera popolazione di Finale Emilia. Stiamo valutando una serie di altre azioni legali che si andranno ad aggiungere a quelle già avviate nei mesi scorsi. Non possiamo essere tenuti all’oscuro di ciò che avviene nel territorio comunale ed è mio primo compito, tra quelli che spettano al sindaco, quello di essere certo della tutela della salute dei miei cittadini e non chiudo certo gli occhi di fronte a ciò che sta avvenendo”.