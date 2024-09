Confindustria Emilia lancia il progetto “Ti Oriento”

Quale indirizzo scegliere alle superiori? Meglio il liceo o l’istituto tecnico per trovare subito un’occupazione? Continuare a studiare o iniziare a conoscere il mondo del lavoro? Sono tante le domande che le ragazze e i ragazzi si pongono e, spesso, i genitori non hanno tutti gli strumenti adatti per aiutarli.

Da questo presupposto nasce “Ti Oriento”, il nuovo progetto di Confindustria Emilia destinato ai collaboratori delle imprese associate con figlie e figli che stanno frequentando la Scuola Secondaria di primo o di secondo grado. L’obiettivo è mettere a disposizione dei genitori, attraverso un incontro one-to-one con un esperto di orientamento che fornirà una prima panoramica orientativa, strumenti e informazioni utili ad aiutare i loro figli nella scelta dei loro percorso formativi successivi, mettendo in risalto in primis i loro interessi e le loro attitudini, ma presentando anche le opportunità e le esigenze del mercato del lavoro locale.

“L’iniziativa nasce dalla consapevolezza del ruolo determinante delle famiglie nell’aiutare i figli a prendere decisioni consapevoli riguardo ai percorsi formativi specifici e si pone l’obiettivo di fare acquisire ai genitori una visione chiara delle prospettive future del mercato di lavoro locale, offrendo loro gli strumenti necessari per supportare i propri figli a compiere scelte professionali e di studio”, commenta il presidente di Confindustria Emilia, Valter Caiumi.

Ogni incontro one-to-one durerà 45 minuti e fornirà una prima panoramica orientativa. I contenuti degli incontri saranno diversi in base alla fascia d’età degli studenti e delle studentesse: ai genitori di ragazzi e ragazzi che frequentano le scuole medie saranno illustrati i vari percorsi di studi superiori, le competenze previste al termine dei 5 anni e gli sbocchi professionali post diploma. Si parlerà anche di mercato del lavoro, mettendo in evidenza le competenze trasversali ritenute indispensabili per le professioni del futuro. Ai genitori di studentesse e studenti delle scuole superiori verranno invece presentate le opportunità formative post-diploma, ma anche le molteplici occasioni di impiego offerte dal territorio, con un approfondimento del panorama professionale attuale, esaminando i diversi settori produttivi e le varie figure professionali disponibili.

Per le imprese associate che ne faranno richiesta, sarà possibile anche organizzare gratuitamente per i propri dipendenti gli incontri con l’esperto di orientamento direttamente presso le proprie sedi fino a dicembre 2024.

Come partecipare a Ti Oriento?

La partecipazione agli incontri è gratuita e registrarsi è facile: basta andare su www.confindustriaemilia.it/tioriento e prenotare un incontro di orientamento da remoto scegliendo uno tra gli slot ancora disponibili.

Gli incontri di orientamento in presenza si terranno invece presso le sedi di Confindustria Emilia nelle seguenti date:

lunedì 28 ottobre 2024 – Via San Domenico 4, Bologna;

lunedì 11 novembre 2024 – Via Bellinzona 27/A, Modena;

martedì 3 dicembre 2024 – Via San Domenico 4, Bologna.

Per prenotare un incontro di orientamento in presenza o per ogni ulteriore informazione, scrivere a formazione@confindustriaemilia.it