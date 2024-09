Alzheimer, al via gli eventi in tutta la provincia di Modena

Prendono il via in tutta la provincia di Modena gli eventi della Settimana Alzheimer, una rassegna di iniziative organizzate da Ausl di Modena e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena – con la collaborazione di associazioni di volontariato e i Comuni – per parlare della malattia e di chi si prende cura di persone con demenza.

Il programma completo è consultabile nella pagina web del sito dell’Azienda USL di Modena

https://www.ausl.mo.it/servizi-e-prestazioni/percorsi-di-cura-e-assistenza/demenza/ e gli eventi sono anche pubblicati nelle singole pagine web dei Distretti https://www.ausl.mo.it/azienda/distretti/

Solo per segnalare alcuni tra i principali appuntamenti, a Modena si terrà proprio il 21 settembre, Giornata mondiale dell’Alzheimer, la camminata per le vie del centro storico aperta a tutti, con la partecipazione delle associazioni di volontariato e professionisti sanitari e socio-sanitari che ogni anno camminano insieme per ricordare che quello delle demenze, oltre ad essere un problema di salute pubblica, è un problema che interessa tutti e che molto si può fare per migliorare la vita quotidiana delle persone con disturbi cognitivi e delle loro famiglie. Appuntamento alle ore 16 in piazza Roma e alle 18 si terrà un concerto, sempre in piazza Roma (l’evento sarà rinviato in caso di maltempo). Sempre a Modena mercoledì 18 settembre alle 18 si terrà al teatro Michelangelo la proiezione del docufilm ‘La memoria delle emozioni’ realizzato dalla cooperativa La Meridiana di Monza sul ‘Paese ritrovato’, il primo e più importante villaggio in Italia dedicato alle persone con Alzheimer. Prima della proiezione si terrà un momento di saluti istituzionali da parte del Comune di Modena e della Direzione di Ausl.

Altro appuntamento modenese di spicco quello organizzato il 19 settembre nel chiostro della Biblioteca Delfini, in collaborazione con l’Archivio storico di Modena e Archivi di Stato: dalle 16.30 alle 20 i professionisti dell’Ausl, dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria e di Unimore saranno a disposizione per informare sulle tecniche e strategie per coltivare la salute del cervello a qualsiasi età. Dopo le tante iniziative mirate alla sensibilizzazione sulla malattia di Alzheimer aperte al pubblico e prevalentemente rivolte alle persone affette, ai familiari e a tutta la cittadinanza, la settimana si concluderà con un convegno per la formazione e aggiornamento rivolto a tutti i professionisti sanitari coinvolti nel percorso di diagnosi e cura della malattia di Alzheimer. Il convegno, dal titolo “Malattia di Alzheimer: strategie e progressi nella ricerca”, organizzato da Giovanna Zamboni (UNIMORE, AOU Modena) e Annalisa Chiari (AOU Modena) in collaborazione con Andrea Fabbo (AUSL Modena) si svolgerà il 20 settembre alle ore 14.30, presso l’Aula B del Dipartimento di Giurisprudenza in via San Geminiano 3. Interverranno diversi ricercatori fra cui la professoressa Cecilia Amalia Bruni nota a livello internazionale per avere isolato nel 1995 uno dei geni responsabili della forma ereditaria della malattia di Alzheimer.

Tanti anche gli eventi organizzati in provincia, partendo dal Distretto di Sassuolo dove la tradizionale camminata si terrà il 16 settembre alle ore 17 con partenza dal Parco Ducale di Sassuolo, mentre il 21 settembre all’auditorium Confindustria Ceramica, ore 9, è previsto il convegno distrettuale ‘I giovani e la demenza, confronto intergenerazionale (evento gratuito, rivolto a tutti e accreditato ECM per professioni sanitarie e sociali). A Formigine il 22 settembre si terrà presso Spiramirabilis Auditorium, alle ore 17.30, la proiezione del film ‘Ella&Jhon’, sulla storia di una persona malata di Alzheimer (proiezione ad accesso libero e gratuito). A Pavullo la camminata si terrà il 20 settembre con ritrovo alle 15 nel parcheggio dell’aeroporto mentre sabato 28 settembre in piazza Borelli ci saranno banchetti informativi dalle 9 alle 13. Diversi appuntamenti anche nel Distretto di Vignola: la camminata partirà a Vignola il 19 settembre con ritrovo alle 17 nel parcheggio di fronte alla Casa residenza anziani di via Libertà; tra gli altri eventi si segnala l’incontro a Spilamberto il 18 settembre alle 18 nello spazio eventi in viale Rimembranze dal titolo ‘La parola e il burattino nei percorsi di cura’ con i professionisti sanitari e a Marano sul Panaro la proiezione del cortometraggio ‘L’acqua non muore mai’ il 17 settembre alle ore 20 nel Teatro di Kia. A Castelfranco, appuntamento il 18 settembre davanti alla Casa della comunità per la camminata accessibile a tutti, anche a chi è in carrozzina dedicata alla prevenzione con tappe di stimolazione cognitiva e pillole di tecnologia per la prevenzione, sicurezza della casa e della persona. Si segnala anche l’evento “Disturbi cognitivi: quali bisogni e servizi’, professionisti e cittadini a confronto presso il centro ‘I saggi’ a San Cesario sempre il 18 settembre (ore 20.30). Spostandoci nei Distretti di Carpi e Mirandola, il 17 settembre a Mirandola si terrà la camminata alle ore 18 con partenza dal parcheggio dell’ospedale in via Fogazzaro e si segnala l’incontro a San Felice sul Panaro dal titolo ‘Demenza: tra prevenzione e falsi miti’ (19 settembre ore 20.30, auditorium in via Campi). A Carpi è ormai tradizione e molto partecipata la camminata ‘Pedalando contro l’Alzheimer’ che si terrà il 22 settembre dalle ore 10 con ritrovo sul sagrato del Duomo in Piazza Martiri, al termine pranzo al circolo Guerzoni. Tanti eventi in ogni Distretto e un ‘filo comune’ che li lega: la prevenzione della malattia e la promozione della salute oltre alla lotta allo stigma. Il filo comune è rappresentato quest’anno da una bandiera che passerà di mano in mano tra i vari Distretti in una sorta di staffetta che inizierà a Sassuolo per concludersi a Carpi in occasione della camminata.