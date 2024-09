Sport, un premio agli atleti maranellesi

Un premio agli atleti di Maranello: alla Festa dello Sport serata d’onore per le eccellenze cittadine dell’agonismo, con le premiazioni degli atleti che nell’ultimo anno si sono distinti in competizioni a livello regionale, nazionale e internazionale. Sul palco dell’Auditorium Enzo Ferrari quasi cento sportivi, dai bambini agli adulti, uomini e donne, a rappresentare diverse discipline, dall’equitazione al nuoto, dal beach volley alle bocce, dal tiro con l’arco al calcio, dalla ruzzola al ciclismo, dal kart al paratriathlon.

A premiarli il sindaco Luigi Zironi, l’assessore allo sport Juri Fontana, il presidente della Maranello Sport Antonio Bedini e il delegato provinciale del CONI Francesco Sgarbi. Un riconoscimento per i risultati ottenuti, per l’impegno degli atleti, e per il lavoro delle società sportive cittadine, dalle Polisportive di Maranello e Pozza alla Bocciofila Cavallino, dagli Amici del Cavallo agli Arcieri della Torre, dal Real Maranello al Ruzzolone Maranello, fino alla Ciclistica Maranello. Le premiazioni sono arrivate a conclusione della Festa dello Sport, la giornata di eventi organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Maranello Sport e le società sportive del territorio che ha visto tornei di basket maschili e femminili, una grande area con spazi attrezzati dove bambini e ragazzi hanno potuto cimentarsi in diverse discipline (ginnastica, mini basket, mini volley, tennis, bocce, karate, judo, calcio, messa in sella, parkour) e la corsa colorata Holi Splash Run.