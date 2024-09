Seconda edizione del Torneo Internazionale di Padel FIT allo Sporting Club Sassuolo

Si terrà dal 18 al 22 settembre la seconda edizione del Torneo Internazionale di Padel Combined di doppio maschile e femminile dello Sporting Club Sassuolo, inserito nel Cupra FIT Tour 2024.

Al via ci saranno oltre 96 atleti per la categoria maschile divisi in 48 coppie e 60 giocatrici nel femminile: un vero successo per lo Sporting che ha ricevuto i complimenti direttamente dall’organizzazione internazionale della FIP padel e che vedrà impegnati atleti di altissimo livello.

In Italia solo pochi circoli hanno l’approvazione della Federazione Italiana Tennis e Padel per l’organizzazione di manifestazioni internazionali. Questo perché le strutture richieste devono essere omologate per le competizioni del circuito Cupra. In particolare il circolo, dopo l’approvazione da parte della Federazione, deve rientrare nei canoni dettati dalla FIP, l’International Padel Federation, che assegna la tipologia del torneo.

Questa manifestazione internazionale è l’unica in tutta la regione Emilia Romagna e solo pochi club in Italia hanno avuto il benestare per l’anno 2024, ma il torneo di Sassuolo supera tutti proprio per l’entry list maggiore. In particolare, la manifestazione sportiva appartiene alla categoria FIP Rise, che è il secondo step nelle competizioni internazionali (dopo il FIP Promises): avrà un montepremi totale di 12.500 euro, suddiviso tra tutti i giocatori a partire già dal primo turno di main draw, e assegnerà punti per il World Padel Tour.

Da mercoledì 18 settembre prenderà il via il primo turno di tabellone di qualificazione maschile e dopo due turni di match solo le prime 4 coppie accederanno al main draw a 32: prima coppia del seeding gli spagnoli Gonzalo Rubio e Pablo Lijo Santos che sono rispettivamente numero 30 e numero 49 del ranking mondiale e siamo sicuri sarà uno spettacolo incredibile vederli giocare. Numerosi nomi di spicco anche tra gli italiani: Marco Cassetta, Lorenzo Di Giovanni, Flavio Abbate, Giulio Graziotti e Riccardo Sinicropi, che hanno conquistato l’edizione 2023.

Un ottimo livello, anche, nel tabellone principale femminile con 30 coppie decisamente di livello alto: infatti, la testa di serie numero 1 del torneo è composta dalla spagnola Ariadna Canellas Rodero e l’ex numero 1 del padel mondiale, la svedese Carolina Navarro Bjork, che ancora oggi detiene la posizione 44 del ranking.

I primi match del main draw sono previsti venerdì dalle ore 10.00 e nella giornata di sabato andranno in campo gli ottavi e i quarti di entrambe le categorie maschili e femminili, fino al gran finale previsto domenica 22 settembre nel pomeriggio sul campo centrale dello Sporting Club Sassuolo. L’ingresso è consentito a tutti, Soci e appassionati di padel.