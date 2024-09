Reggio Emilia, ruba un ciclomotore: raggiunto e bloccato dai carabinieri

Avrebbe asportato un ciclomotore dall’interno di un cortile condominiale e, montato in sella, si sarebbe allontanato. Il presunto ladro, un giovane 18enne, è stato visto nel compimento dell’azione delittuosa dal proprietario, il quale ha allertato nell’immediato i carabinieri. Giunti sul posto i militari hanno trovato la vittima ad attenderli e, dopo le prime informazioni, si sono messi alla ricerca del presunto ladro, raggiunto e bloccato sul ciglio della strada vicino al ciclomotore ancora acceso.

Per questi motivi, con l’accusa di furto aggravato, i carabinieri della sezione radiomobile di Reggio Emilia hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo reggiano il giovane 18enne. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

I fatti risalgono al 30 agosto scorso, intorno alle 01:30 di notte, quando la vittima, un uomo di 45 anni, ha chiamato i carabinieri riferendo che un giovane, di cui forniva una dettagliata descrizione, aveva appena asportato il suo ciclomotore, che era parcheggiato all’interno del suo cortile condominiale.