Reggio Emilia: aggredita e derubata mentre passeggia. I carabinieri denunciano una 25enne

Stava passeggiando in via Enrico Fermi a Reggio Emilia con il suo fidanzato, quando nel tragitto ha incontrato in un gruppetto di ragazzi, uno dei quali ha iniziato ad offendere il ragazzo per poi dargli uno schiaffo. La vittima una giovane 20enne, nel frapporsi fra i due in difesa del suo fidanzato, veniva anch’essa aggredita con calci e tirate di capelli, oltre che derubata della sua borsetta da una ragazza che si trovava nel gruppo. Il gruppo si è poi dato alla fuga. All’interno della borsetta erano contenuti lo smartphone ed il portafogli della vittima.

Dopo l’aggressione, la ragazza si recava al pronto soccorso dell’Ospedale di Reggio Emilia per le cure del caso, venendo dimessa con una prognosi di 3 giorni. Successivamente presentava denuncia presso gli uffici di Corso Cairoli i quali a seguito di approfondite indagini, acquisivano elementi di presunta responsabilità a carico della ragazza che avrebbe asportato la borsetta. Per questi fatti, risalenti alla sera del 25 luglio scorso, con l’accusa di lesioni personali, rapina e minacce i Carabinieri della sezione radiomobile di Reggio Emilia hanno denunciato alla Procura una 25enne residente a Reggio Emilia. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire le valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. Sono in corso di identificazione gli altri autori del reato.